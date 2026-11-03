Google планирует в следующем году по умолчанию отключать инструменты искусственного интеллекта для учащихся школ K–12. Администраторы учреждений смогут самостоятельно активировать эти функции, сообщает TechCrunch.

Поиск связали с ИИ-функциями

Изменения коснутся Gemini, NotebookLM, Gemini in Classroom и Google Search. В то же время школы, которые решат полностью ограничить использование ИИ, больше не будут иметь доступа к поиску Google, поскольку ИИ-функции интегрированы в поисковую систему.

Вице-президент Google по образованию Крис Филлипс заявил The New York Times, что поиск и ИИ тесно интегрированы. По его словам, учащиеся в учреждениях, которые полностью запретят ИИ, не смогут пользоваться поиском и увидят сообщение от своей школы о недоступности сервиса.

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Подготовка школ к изменениям

Такой подход создает выбор для учителей и администраторов: они могут не хотеть, чтобы учащиеся использовали ИИ-обзоры Google Search для исследований или выполнения заданий, но при этом нуждаться в доступе к поисковику для поиска источников и учебных материалов.

Филлипс в блоге Google отметил, что компания предоставит школам больше деталей в ближайшие месяцы, чтобы они могли подготовиться к переходу. Одновременно Google объявила о запуске в школах Guided Learning — инструмента, который должен помогать пользователям глубже понимать материал, а не только получать готовые ответы.

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