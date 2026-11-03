Google planuje w przyszłym roku domyślnie wyłączać narzędzia sztucznej inteligencji dla uczniów szkół K–12. Administratorzy placówek będą mogli samodzielnie aktywować te funkcje, informuje TechCrunch.

Wyszukiwanie powiązane z funkcjami AI

Zmiany obejmą Gemini, NotebookLM, Gemini in Classroom i Google Search. Jednocześnie szkoły, które zdecydują się całkowicie ograniczyć korzystanie z AI, nie będą już miały dostępu do wyszukiwarki Google, ponieważ funkcje AI są zintegrowane z systemem wyszukiwania.

Wiceprezes Google ds. edukacji Chris Phillips powiedział „The New York Times”, że wyszukiwanie i AI są ściśle zintegrowane. Według niego uczniowie w placówkach, które całkowicie zakażą AI, nie będą mogli korzystać z wyszukiwania i zobaczą komunikat od swojej szkoły o niedostępności usługi.

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Przygotowanie szkół do zmian

Takie podejście stawia nauczycieli i administratorów przed wyborem: mogą nie chcieć, aby uczniowie używali przeglądów AI w Google Search do badań lub wykonywania zadań, ale jednocześnie potrzebować dostępu do wyszukiwarki w celu znajdowania źródeł i materiałów edukacyjnych.

Phillips zaznaczył na blogu Google, że firma przekaże szkołom więcej szczegółów w najbliższych miesiącach, aby mogły przygotować się do przejścia. Jednocześnie Google ogłosił uruchomienie w szkołach Guided Learning — narzędzia, które ma pomagać użytkownikom głębiej rozumieć materiał, a nie jedynie otrzymywać gotowe odpowiedzi.

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