Google计划从明年起默认关闭面向K–12学校学生的人工智能工具。学校管理人员将能够自行启用这些功能，TechCrunch报道。

搜索与AI功能绑定

这些变化将涉及Gemini、NotebookLM、Gemini in Classroom和Google Search。同时，决定完全限制使用AI的学校将无法再访问Google搜索，因为AI功能已被整合进搜索系统。

Google教育业务副总裁克里斯·菲利普斯向《纽约时报》表示，搜索与AI紧密整合。他说，完全禁止AI的学校中的学生将无法使用搜索，并会看到学校发出的服务不可用提示。

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学校为变化做准备

这种做法让教师和管理人员面临选择：他们可能不希望学生使用Google Search的AI概览进行研究或完成作业，但同时又需要访问搜索引擎来查找资料来源和教学材料。

菲利普斯在Google博客中指出，公司将在未来几个月向学校提供更多细节，以便它们为过渡做好准备。与此同时，Google宣布在学校推出Guided Learning，这是一项旨在帮助用户更深入理解材料、而非仅仅获得现成答案的工具。

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