Microsoft выпустила обновление Windows 11 с улучшениями использования оперативной памяти для компьютеров с 8 ГБ RAM. Согласно лабораторным тестам компании, Windows стала до 20% быстрее реагировать на действия пользователя, а многозадачность ускорилась до 40%, сообщает The Verge.

Сжатие данных в памяти

Руководитель Windows Паван Давулури объяснил, что одним из ключевых инструментов стало сжатие данных в памяти. Благодаря этому Windows может удерживать в оперативной памяти до 2 ГБ дополнительных активных данных вместо переноса их на более медленный накопитель.

По словам Давулури, это должно снизить вероятность повторной загрузки приложения или вкладки, к которой возвращается пользователь. Сжатие также помогает реже записывать данные в файл подкачки на диске, что может замедлять работу приложений.

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Изменения для Edge и Microsoft 365

Microsoft также заявила об изменениях в Windows, браузере Edge и приложениях Microsoft 365, которые должны сократить рост объема выделенной памяти на величину до 900 МБ. Оптимизация Word, PowerPoint, Excel и Outlook, по данным компании, суммарно экономит до 360 МБ RAM.

На устройствах с 8 ГБ оперативной памяти Windows 11 больше не загружает виджеты, пока пользователь не откроет соответствующую панель, что экономит примерно 200 МБ. Неактивные вкладки в Edge теперь переводятся в спящий режим через 15 минут, дополнительно сокращая потребление памяти.

Дальнейшая оптимизация

В Microsoft сообщили, что в дальнейшем планируют сделать сжатие памяти более эффективным. Компания также намерена обеспечить совместное использование компонентов между функциями Windows и приложениями, в частности чтобы виджеты и поиск использовали один веб-движок. Отдельно Microsoft работает с производителями ПК и чипов над оптимизацией объема памяти, резервируемого для оборудования.

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