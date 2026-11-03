微软发布了 Windows 11 更新，改善了配备 8 GB RAM 的计算机的内存使用情况。根据该公司的实验室测试，Windows 对用户操作的响应速度最高提升 20%，多任务处理速度最高提升 40%，The Verge报道。

内存中的数据压缩

Windows 负责人帕万·达武卢里解释称，关键工具之一是内存中的数据压缩。因此，Windows 最多可在 RAM 中保留额外 2 GB 的活跃数据，而不是将其转移至速度较慢的存储设备。

达武卢里表示，这应能降低用户重新加载返回使用的应用程序或标签页的可能性。压缩还可减少将数据写入磁盘分页文件的频率，而这可能会减慢应用程序的运行速度。

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针对 Edge 和 Microsoft 365 的变化

微软还宣布对 Windows、Edge 浏览器和 Microsoft 365 应用进行调整，旨在将已提交内存容量的增长减少最多 900 MB。该公司称，对 Word、PowerPoint、Excel 和 Outlook 的优化合计可节省最多 360 MB RAM。

在配备 8 GB RAM 的设备上，Windows 11 不再在用户打开相应面板前加载小组件，可节省约 200 MB。Edge 中不活跃的标签页现在会在 15 分钟后进入睡眠状态，进一步降低内存消耗。

进一步优化

微软表示，未来计划让内存压缩更加高效。该公司还打算实现 Windows 功能与应用之间的组件共享，特别是让小组件和搜索使用同一个网页引擎。此外，微软正与 PC 和芯片制造商合作，优化为硬件预留的内存容量。

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