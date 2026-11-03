Microsoft wydał aktualizację Windows 11 z ulepszeniami wykorzystania pamięci RAM dla komputerów z 8 GB RAM. Według testów laboratoryjnych firmy Windows reaguje na działania użytkownika nawet o 20% szybciej, a wielozadaniowość przyspieszyła nawet o 40%, informuje The Verge.

Kompresja danych w pamięci

Szef działu Windows Pavan Davuluri wyjaśnił, że jednym z kluczowych narzędzi stała się kompresja danych w pamięci. Dzięki temu Windows może przechowywać w pamięci RAM do 2 GB dodatkowych aktywnych danych zamiast przenosić je na wolniejszy nośnik danych.

Według Davuluriego powinno to zmniejszyć prawdopodobieństwo ponownego ładowania aplikacji lub karty, do której użytkownik wraca. Kompresja pomaga także rzadziej zapisywać dane do pliku stronicowania na dysku, co może spowalniać działanie aplikacji.

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Zmiany dla Edge i Microsoft 365

Microsoft poinformował również o zmianach w Windows, przeglądarce Edge i aplikacjach Microsoft 365, które mają zmniejszyć wzrost przydzielonej pamięci o nawet 900 MB. Optymalizacja Worda, PowerPointa, Excela i Outlooka pozwala łącznie zaoszczędzić do 360 MB RAM, według firmy.

Na urządzeniach z 8 GB pamięci RAM Windows 11 nie ładuje już widżetów, dopóki użytkownik nie otworzy odpowiedniego panelu, co pozwala zaoszczędzić około 200 MB. Nieaktywne karty w Edge są teraz usypiane po 15 minutach, co dodatkowo zmniejsza zużycie pamięci.

Dalsza optymalizacja

Microsoft poinformował, że w przyszłości planuje zwiększyć efektywność kompresji pamięci. Firma zamierza również zapewnić współdzielenie komponentów między funkcjami Windows a aplikacjami, w tym tak, aby widżety i wyszukiwanie korzystały z jednego silnika internetowego. Osobno Microsoft współpracuje z producentami komputerów PC i chipów nad optymalizacją ilości pamięci rezerwowanej dla sprzętu.

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