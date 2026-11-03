Астрономы с помощью космического телескопа «Хаббл» исследовали структуру «Кошачий хвост» в системе Бета Живописца, расположенной в 63 световых годах от Земли. Она простирается от обломочного диска вокруг звезды и, по оценке исследователей, могла образоваться вследствие столкновения двух крупных тел, вероятно, размером с Плутон, сообщает Space.com.

Структура длиной 10 миллиардов миль

«Кошачий хвост» имеет ориентировочную длину 10 миллиардов миль. По данным издания, его можно было бы обернуть вокруг системы Земля — Солнце примерно 500 раз. Команда проанализировала 14 лет наблюдений, чтобы выяснить условия формирования этой структуры.

Руководитель исследования Арин Авсар из Университета Аризоны заявил, что «Кошачий хвост» считают следствием столкновения крупных объектов. Ранее структуру наблюдали только с помощью космического телескопа James Webb, работающего в инфракрасном диапазоне; на более коротких волнах она оставалась незаметной.

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Пористая углеродная пыль

Ученые считают, что эта особенность объясняется составом пыли. Она почти полностью состоит из тугоплавкого органического материала с высоким содержанием углерода: длинные цепочки атомов углерода поглощают видимый свет, поэтому вещество выглядит очень темным.

Наблюдения «Хаббла» также указывают, что пылевые частицы в структуре чрезвычайно пористые. По словам участника команды Кевина Вагнера, высокие скорости столкновения могли вызвать испарение углеродных зерен, после чего они превратились в газ и вновь сконденсировались при охлаждении.

Влияние планеты-гиганта

Исследователи обнаружили искривление в «Кошачьем хвосте», которое, вероятно, связано с взаимодействием следа материала с планетой Бета Живописца b. Это газовый гигант, масса которого примерно в десять раз превышает массу Юпитера. По мнению Авсара, наблюдения дают дополнительные свидетельства того, как массивные планеты своей гравитацией влияют на пыль и ледяные тела на расстояниях в сотни астрономических единиц. Исследование опубликовали в прошлом месяце в журнале The Astrophysical Journal Letters.

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