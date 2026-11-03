Астрономи за допомогою космічного телескопа «Габбл» дослідили структуру «Котячий хвіст» у системі Бета Живописця, що розташована за 63 світлові роки від Землі. Вона простягається від уламкового диска навколо зорі та, за оцінкою дослідників, могла утворитися внаслідок зіткнення двох великих тіл, імовірно, розміром із Плутон, повідомляє Space.com.

Структура завдовжки 10 млрд миль

«Котячий хвіст» має орієнтовну довжину 10 мільярдів миль. За даними видання, його можна було б обгорнути навколо системи Земля — Сонце приблизно 500 разів. Команда проаналізувала 14 років спостережень, щоб з’ясувати умови формування цієї структури.

Керівник дослідження Арін Авсар з Університету Аризони заявив, що «Котячий хвіст» вважають наслідком зіткнення великих об’єктів. Раніше структуру бачили лише за допомогою космічного телескопа James Webb, який працює в інфрачервоному діапазоні; на коротших хвилях вона залишалася непомітною.

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Пористий вуглецевий пил

Науковці вважають, що ця особливість пояснюється складом пилу. Він майже повністю складається з тугоплавкого органічного матеріалу з високим вмістом вуглецю: довгі ланцюги атомів вуглецю поглинають видиме світло, тому речовина має дуже темний вигляд.

Спостереження «Габбла» також вказують, що пилові частинки у структурі надзвичайно пористі. За словами учасника команди Кевіна Вагнера, високі швидкості зіткнення могли спричинити випаровування вуглецевих зерен, після чого вони перетворилися на газ і знову сконденсувалися під час охолодження.

Вплив планети-гіганта

Дослідники виявили викривлення в «Котячому хвості», яке, ймовірно, пов’язане із взаємодією сліду матеріалу з планетою Бета Живописця b. Це газовий гігант, маса якого приблизно удесятеро перевищує масу Юпітера. На думку Авсара, спостереження дають додаткові свідчення того, як масивні планети своєю гравітацією впливають на пил і крижані тіла на відстанях у сотні астрономічних одиниць. Дослідження опублікували минулого місяця в журналі The Astrophysical Journal Letters.

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