天文学家利用哈勃太空望远镜研究了距离地球63光年的绘架座β星系统中的“猫尾”结构。该结构从恒星周围的碎屑盘延伸出来，研究人员估计，它可能是在两颗大型天体碰撞后形成的，这些天体很可能与冥王星大小相当，Space.com报道。

长达100亿英里的结构

“猫尾”的估计长度为100亿英里。据该媒体报道，它大约可以绕地球—太阳系统500圈。研究团队分析了14年的观测数据，以确定这一结构形成的条件。

研究负责人、亚利桑那大学的阿林·阿夫萨尔表示，“猫尾”被认为是大型天体碰撞的结果。此前，这一结构只能通过在红外波段工作的詹姆斯·韦布太空望远镜观测到；在更短波长下，它一直不可见。

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多孔碳尘

科学家认为，这一特征可以由尘埃的成分解释。它几乎完全由高碳含量的难熔有机材料构成：长链碳原子会吸收可见光，因此这种物质呈现非常暗的外观。

哈勃的观测还表明，该结构中的尘埃颗粒极其多孔。团队成员凯文·瓦格纳表示，高速碰撞可能导致碳颗粒蒸发，随后它们变成气体，并在冷却过程中再次凝结。

巨行星的影响

研究人员在“猫尾”中发现了一处弯曲，这可能与物质尾迹和绘架座β星b行星之间的相互作用有关。这是一颗气态巨行星，其质量约为木星的十倍。阿夫萨尔认为，观测结果为大质量行星如何通过其引力影响数百个天文单位之外的尘埃和冰质天体提供了额外证据。该研究于上个月发表在《天体物理学快报》上。

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