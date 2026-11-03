Astronomowie za pomocą Kosmicznego Teleskopu Hubble'a zbadali strukturę „Koci Ogon” w układzie Beta Pictoris, położonym 63 lata świetlne od Ziemi. Rozciąga się ona od dysku szczątkowego wokół gwiazdy i według szacunków badaczy mogła powstać w wyniku zderzenia dwóch dużych ciał, prawdopodobnie wielkości Plutona, informuje Space.com.

Struktura o długości 10 miliardów mil

„Koci Ogon” ma szacunkową długość 10 miliardów mil. Według publikacji można byłoby go owinąć wokół układu Ziemia–Słońce około 500 razy. Zespół przeanalizował 14 lat obserwacji, aby ustalić warunki powstania tej struktury.

Kierownik badań Arin Avsar z Uniwersytetu Arizony oświadczył, że „Koci Ogon” uznaje się za skutek zderzenia dużych obiektów. Wcześniej strukturę obserwowano wyłącznie za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, który działa w zakresie podczerwieni; przy krótszych długościach fal pozostawała niewidoczna.

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Porowaty pył węglowy

Naukowcy uważają, że tę cechę wyjaśnia skład pyłu. Składa się on niemal całkowicie z ogniotrwałego materiału organicznego o wysokiej zawartości węgla: długie łańcuchy atomów węgla pochłaniają światło widzialne, dlatego substancja ma bardzo ciemny wygląd.

Obserwacje Hubble'a wskazują również, że cząstki pyłu w strukturze są niezwykle porowate. Według członka zespołu Kevina Wagnera wysokie prędkości zderzeń mogły spowodować parowanie ziaren węgla, po czym przekształciły się one w gaz i ponownie skondensowały podczas ochładzania.

Wpływ planety olbrzyma

Badacze wykryli zakrzywienie w „Kocim Ogonie”, które prawdopodobnie wiąże się z oddziaływaniem śladu materii z planetą Beta Pictoris b. Jest to gazowy olbrzym, którego masa jest około dziesięciokrotnie większa od masy Jowisza. Zdaniem Avsara obserwacje dostarczają dodatkowych dowodów na to, jak masywne planety wpływają swoją grawitacją na pył i lodowe ciała w odległościach setek jednostek astronomicznych. Badanie opublikowano w ubiegłym miesiącu w czasopiśmie The Astrophysical Journal Letters.

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