Apple wprowadzi kategorię 18+ dla aplikacji randkowych — Engadget

Apple wprowadzi minimalną kategorię wiekową 18+ dla aplikacji zawierających funkcje randkowe lub relacje między prawdziwymi ludźmi albo z wirtualnym towarzyszem AI z treściami romantycznymi lub seksualnymi. W tym celu firma doda nowe pytania do ankiety dotyczącej kategorii wiekowej w App Store Connect.

Nowe wymagania dla deweloperów

Jak informuje Engadget, deweloperzy będą musieli wskazać, czy ich aplikacja umożliwia randki między ludźmi i/lub interakcję z wirtualnym towarzyszem oferującym treści romantyczne lub seksualne. Apple osobno zapyta też, czy aplikacja przekazuje rzeczywistą lokalizację użytkownika innej osobie lub grupie osób.

Ograniczenia dla osób niepełnoletnich

Aplikacje oznaczone jako zawierające treści dotyczące randek i relacji nie będą wyświetlane w App Store użytkownikom poniżej 18. roku życia, jeśli ich rodzice lub opiekunowie ustawili na urządzeniach ograniczenia wiekowe. Osoby niepełnoletnie, które mimo to mogą zobaczyć takie aplikacje w sklepie, będą musiały potwierdzić Apple swoją pełnoletność przed pobraniem lub zakupem.

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Funkcja udostępniania lokalizacji zasadniczo nie wpłynie na kategorię wiekową. Jednocześnie w niektórych krajach obowiązują odrębne wymogi: w szczególności w Brazylii aplikacje przekazujące lokalizację muszą mieć kategorię od 16 lat.

Nowe deskryptory pojawią się w App Store Connect 16 listopada. Deweloperzy będą odpowiadać na te pytania podczas zgłaszania nowych aplikacji lub wprowadzania zmian w już istniejących, a do 12 stycznia 2027 roku muszą wypełnić je dla wszystkich swoich programów.

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