Engadget：苹果将为交友应用设定18+评级

苹果将为包含交友功能、真人之间关系功能，或与提供浪漫或色情内容的虚拟AI伴侣建立关系的应用设定最低18+年龄评级。为此，该公司将在App Store Connect的年龄评级问卷中新增问题。

针对开发者的新要求

据Engadget报道，开发者必须说明其应用是否允许人与人之间交友和/或与提供浪漫或色情内容的虚拟伴侣互动。苹果还将单独询问，该应用是否会将用户的真实位置传送给另一人或一群人。

对未成年人的限制

如果父母或监护人在设备上设置了年龄限制，被标记为包含交友和关系内容的应用将不会在App Store中向18岁以下用户显示。仍可在商店中看到此类应用的未成年人，在下载或购买前必须向苹果确认自己已成年。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

位置共享功能通常不会影响年龄评级。同时，一些国家实行单独要求：特别是在巴西，传送位置的应用必须获得16岁及以上评级。

新描述符将于11月16日在App Store Connect中出现。开发者在提交新应用或修改现有应用时将回答这些问题，并且必须在2027年1月12日前为其所有应用完成填写。

关注我们在