Apple встановить рейтинг 18+ для застосунків знайомств — Engadget

Apple запровадить мінімальний віковий рейтинг 18+ для застосунків, які містять функції знайомств або стосунків між реальними людьми чи з віртуальним ШІ-компаньйоном із романтичним або сексуальним контентом. Для цього компанія додасть нові запитання до анкети вікового рейтингу в App Store Connect.

Нові вимоги для розробників

Як повідомляє Engadget, розробники мають вказувати, чи дозволяє їхній застосунок знайомства між людьми та/або взаємодію з віртуальним компаньйоном, що пропонує романтичний чи сексуальний контент. Окремо Apple запитуватиме, чи передає застосунок реальне місцезнаходження користувача іншій людині або групі людей.

Обмеження для неповнолітніх

Застосунки, позначені як такі, що мають контент для знайомств і стосунків, не відображатимуться в App Store для користувачів молодших за 18 років, якщо на їхніх пристроях батьки або опікуни встановили обмеження за віком. Неповнолітні, які все ж можуть бачити такі програми в магазині, повинні будуть підтвердити Apple своє повноліття перед завантаженням або купівлею.

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Функція поширення геолокації здебільшого не впливатиме на віковий рейтинг. Водночас у деяких країнах діють окремі вимоги: зокрема, у Бразилії застосунки, що передають локацію, повинні мати рейтинг від 16 років.

Нові дескриптори з'являться в App Store Connect 16 листопада. Розробники відповідатимуть на ці запитання під час подання нових застосунків або внесення змін до вже наявних, а до 12 січня 2027 року мають заповнити їх для всіх своїх програм.

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