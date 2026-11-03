Apple установит рейтинг 18+ для приложений знакомств — Engadget

Apple введет минимальный возрастной рейтинг 18+ для приложений, содержащих функции знакомств или отношений между реальными людьми либо с виртуальным ИИ-компаньоном с романтическим или сексуальным контентом. Для этого компания добавит новые вопросы в анкету возрастного рейтинга в App Store Connect.

Новые требования для разработчиков

Как сообщает Engadget, разработчики должны будут указывать, позволяет ли их приложение знакомиться людям друг с другом и/или взаимодействовать с виртуальным компаньоном, предлагающим романтический или сексуальный контент. Отдельно Apple будет спрашивать, передает ли приложение реальное местоположение пользователя другому человеку или группе людей.

Ограничения для несовершеннолетних

Приложения, отмеченные как содержащие контент для знакомств и отношений, не будут отображаться в App Store для пользователей младше 18 лет, если их родители или опекуны установили на устройствах возрастные ограничения. Несовершеннолетние, которые все же могут видеть такие приложения в магазине, должны будут подтвердить Apple свое совершеннолетие перед загрузкой или покупкой.

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Функция передачи геолокации в основном не повлияет на возрастной рейтинг. В то же время в некоторых странах действуют отдельные требования: в частности, в Бразилии приложения, передающие местоположение, должны иметь рейтинг от 16 лет.

Новые дескрипторы появятся в App Store Connect 16 ноября. Разработчики будут отвечать на эти вопросы при подаче новых приложений или внесении изменений в уже существующие, а до 12 января 2027 года должны заполнить их для всех своих программ.

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