От нефти до искусственного интеллекта: как ОАЭ вкладывают миллиарды в OpenAI и становятся мировым центром ИИ

Объединенные Арабские Эмираты, которые десятилетиями зарабатывали на добыче и экспорте нефти, все активнее инвестируют в искусственный интеллект. Страна вкладывает средства в строительство дата-центров, сотрудничает с американскими технологическими корпорациями и стремится стать одним из ключевых центров мировой ИИ-индустрии.

2 ноября 2026 года государственная нефтегазовая компания ADNOC, технологическая группа G42 и американская OpenAI объявили о стратегическом партнерстве. Компании планируют использовать передовые модели искусственного интеллекта для управления нефтедобычей, анализа месторождений, логистики и принятия коммерческих решений. Одновременно инвестиционные структуры Абу-Даби заключили новые соглашения с разработчиком ChatGPT в области финансовой аналитики и внедрения ИИ в государственное управление.

Эти соглашения стали очередным этапом технологической трансформации Персидского залива. ОАЭ и Саудовская Аравия уже привлекли к своим проектам OpenAI, Microsoft, NVIDIA, Google и других технологических гигантов. Государственные инвестиционные фонды региона финансируют американскую ИИ-инфраструктуру, тогда как на Ближнем Востоке планируют строить дата-центры мощностью в тысячи мегаватт.

UA.News рассказывает, почему нефтяные монархии делают ставку на искусственный интеллект, как энергетика превращается в конкурентное преимущество, кто финансирует крупнейшие проекты и какие риски могут помешать странам Персидского залива стать новыми центрами цифровой экономики.

Что предусматривает новое соглашение OpenAI с нефтяной компанией ADNOC

2 ноября в Абу-Даби открылась международная энергетическая конференция ADIPEC 2026, в ходе которой ADNOC, OpenAI и G42 объявили о многолетнем сотрудничестве. Подписание состоялось в присутствии наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бин Мохамеда бин Зайеда Аль Нахаяна, который также встретился с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом.

Согласно сообщению ADNOC, компания станет первым представителем энергетической отрасли, который будет использовать платформу OpenAI Frontier для координации сложных производственных и коммерческих процессов.

Основная идея заключается в объединении ранее разрозненных систем. Сегодня планирование нефтедобычи, анализ месторождений, расчет затрат, транспортировка сырья и его продажа могут осуществляться разными командами с помощью разных программ. Новая система должна помочь учитывать эти факторы одновременно.

Например, при планировании разработки месторождения искусственный интеллект будет анализировать геологические данные, характеристики скважин, инфраструктуру, затраты на бурение и ожидаемую стоимость продукции. В компании рассчитывают, что подготовка комплексных планов, которая раньше могла занимать месяцы, сократится до нескольких часов.

Другое направление предусматривает оценку экономической стоимости нефти еще до ее добычи. ИИ-агенты смогут сопоставлять информацию о мировом спросе, ценах, загрузке перерабатывающих предприятий, транспортных расходах и потенциальной прибыльности операций.

При этом контроль над важными решениями останется за специалистами. Искусственный интеллект должен стать инструментом для более быстрой оценки различных сценариев.

ADNOC уже несколько лет внедряет подобные технологии. Одним из главных проектов стала система ENERGYai, разработанная совместно с компанией AIQ. В ее основе лежит языковая модель с 70 млрд параметров, которая использует более 50 лет накопленных компанией данных.

По данным ADNOC, у компании есть более 200 приложений искусственного интеллекта и 70 сценариев использования робототехники, которые уже внедрены или находятся в стадии разработки. Её центр управления операциями в режиме реального времени объединяет информацию с более чем 120 буровых установок.

ИИ применяется и для прогнозирования неисправностей. Если система своевременно обнаруживает необычную вибрацию оборудования, изменение давления или другие отклонения, персонал может проверить проблему до того, как она приведет к аварии.

Почему нефтяные страны Персидского залива инвестируют в искусственный интеллект

Нефть на протяжении десятилетий обеспечивала странам Персидского залива огромные доходы. Благодаря экспорту энергоносителей ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и другие государства региона создали крупные инвестиционные фонды, построили инфраструктуру и начали вкладывать капитал в международный бизнес.

Однако зависимость от экспорта энергоресурсов сопряжена с рисками. Доходы колеблются в зависимости от мировых цен на нефть, а развитие электротранспорта и возобновляемой энергетики создает неопределенность в отношении будущего спроса.

Именно поэтому ОАЭ на протяжении длительного времени развивают финансовые услуги, авиацию, туризм, логистику и цифровую экономику. Искусственный интеллект стал одним из новых направлений этой стратегии.

Создание ИИ-инфраструктуры позволяет одновременно развивать несколько отраслей. Строительство дата-центров требует электростанций, систем охлаждения, телекоммуникаций, инженеров и специалистов по кибербезопасности. После запуска такие объекты могут обслуживать международные компании и государственные учреждения. В результате энергия, которую раньше в основном экспортировали в виде нефти и газа, становится одним из ресурсов для производства цифровых услуг.

Однако одних только денег и доступа к электроэнергии недостаточно. Для конкурентоспособной ИИ-индустрии также нужны современные процессоры, программное обеспечение, исследования, квалифицированные кадры и клиенты. Поэтому страны Персидского залива привлекают международных партнеров, которые уже обладают необходимыми технологиями.

Подобную стратегию реализует Саудовская Аравия. В мае 2025 года её государственный инвестиционный фонд Public Investment Fund создал компанию HUMAIN для развития ИИ-инфраструктуры и собственных моделей. Впоследствии HUMAIN и NVIDIA договорились о создании вычислительных комплексов мощностью до 500 мегаватт в течение пяти лет. Первый этап предусматривал использование 18 тысяч процессоров NVIDIA GB300.

Таким образом, между ОАЭ и Саудовской Аравией формируется конкуренция за инвестиции, современное оборудование, международные компании и специалистов. Оба государства пытаются превратить накопленные нефтяные доходы в новые источники экономического роста.

Кто финансирует развитие искусственного интеллекта в ОАЭ

Одной из особенностей технологической стратегии Абу-Даби является участие крупных инвестиционных структур, связанных с государством.

Mubadala Investment Company — суверенный инвестиционный фонд, который вкладывает средства в различные отрасли по всему миру. По итогам 2025 года объем активов под его управлением достиг примерно $385 млрд. Это активы всего портфеля фонда, а не сумма, направленная исключительно на искусственный интеллект.

2 ноября Mubadala, OpenAI и Inception42 договорились о сотрудничестве в сфере инвестиционной аналитики. Передовые модели планируется использовать для поиска перспективных возможностей, анализа финансовой информации и оценки рисков.

Особую роль играет фонд MGX, созданный в Абу-Даби для инвестиций в искусственный интеллект и связанную с ним инфраструктуру. Он стал одним из первых инвесторов масштабного американского проекта Stargate наряду с OpenAI, SoftBank и Oracle.

Еще одним ключевым участником является технологическая группа G42. Она работает в сфере искусственного интеллекта, облачных вычислений и цифровой инфраструктуры, а также участвует в создании крупных дата-центров.

В апреле 2024 года Microsoft объявила об инвестиции в размере 1,5 млрд долларов в G42. Соглашение предусматривало сотрудничество в использовании облачной платформы Azure и разработке решений в области искусственного интеллекта.

Таким образом, в Абу-Даби сформировалась система, в которой различные структуры выполняют отдельные функции. Одни обеспечивают финансирование, другие строят инфраструктуру, а международные партнеры поставляют передовые технологии.

ОАЭ также пытаются использовать искусственный интеллект в государственном управлении. 2 ноября правительство Абу-Даби и OpenAI объявили о запуске инициативы Machine-Readable Government. Она предусматривает перевод отдельных нормативных документов и административных процедур в формат, с которым могут работать системы искусственного интеллекта.

Первый пилотный проект уже работает в сфере контроля импорта продуктов питания. В перспективе такие решения могут использоваться для проверки документов, обработки заявок и ускорения административных процедур.

Stargate UAE: как в ОАЭ строят один из крупнейших дата-центров мира

Наиболее заметным примером технологических амбиций страны стал проект Stargate UAE, объявленный в мае 2025 года. Его реализуют G42, OpenAI, Oracle, NVIDIA, Cisco и SoftBank.

Первоначальное соглашение предусматривало создание в Абу-Даби крупного инфраструктурного комплекса для искусственного интеллекта с потенциальной мощностью до 5 гигаватт. Внутри него планировалось разместить вычислительный кластер Stargate UAE мощностью 1 гигаватт.

Один гигаватт равен тысяче мегаватт. Такие показатели характеризуют масштаб энергетической и вычислительной инфраструктуры, необходимой для работы серверов. Согласно первоначальному плану OpenAI, первые 200 мегаватт мощностей должны были заработать в 2026 году. В то же время заявленные 5 гигаватт не означают, что весь комплекс уже построен или подключен к электросети.

Партнеры планируют использовать современные процессоры NVIDIA и оборудование для высокоскоростного обмена данными, необходимое для обучения и использования крупных языковых моделей.

В случае успешного запуска вычислительные мощности в Абу-Даби смогут обслуживать клиентов из других стран, в частности государственные учреждения, научные организации и международные компании.

Однако инфраструктурный бизнес не гарантирует прибыли. Крупные дата-центры требуют значительных начальных инвестиций, а их экономическая эффективность зависит от загрузки серверов, цен на электроэнергию и спроса на ИИ-услуги.

Показателен опыт США, где отдельные проекты дата-центров уже сталкиваются с задержками и сопротивлением местных сообществ. Даже при наличии финансирования строительство может остановиться из-за вопросов инфраструктуры и воздействия на окружающую среду.

Почему электроэнергия становится главным ресурсом для развития ИИ

Еще несколько лет назад основное внимание в гонке искусственного интеллекта уделялось алгоритмам, данным и разработчикам. Теперь все более важным фактором становится физическая инфраструктура, прежде всего доступ к стабильному электроснабжению.

Крупные языковые модели требуют тысяч специализированных процессоров, работающих одновременно. Обучение таких систем может длиться неделями или месяцами, а после завершения электроэнергия нужна для обработки запросов миллионов пользователей.

По оценкам Международного энергетического агентства, потребление электроэнергии дата-центрами в мире может вырасти примерно с 485 тераватт-часов в 2025 году до 950 тераватт-часов в 2030-м. Спрос со стороны дата-центров, ориентированных именно на ИИ, может расти ещё быстрее.

Хотя доля дата-центров в общем мировом энергопотреблении пока сравнительно невелика, их концентрация в отдельных регионах создает нагрузку на местные сети.

В США энергетики уже сталкивались со случаями, когда одновременное отключение крупных серверных комплексов создавало риски для стабильности электросети. Проблема заключается не только в производстве достаточного количества электроэнергии. Необходимо также построить линии электропередач, установить трансформаторы, обеспечить резервные источники питания и подготовить сети к резким изменениям нагрузки.

Именно в этом страны Персидского залива видят одно из своих конкурентных преимуществ. Они располагают значительными энергетическими ресурсами, возможностью финансировать новую генерацию и государственными механизмами координации крупных инфраструктурных проектов. При этом нефть не следует отождествлять с основным источником электроэнергии для дата-центров. В ОАЭ значительную роль в производстве электроэнергии играют природный газ, атомная энергетика и солнечные электростанции.

В стране действует атомная электростанция «Барака» с четырьмя реакторами. Её установленная мощность превышает 5 гигаватт, а выработка обеспечивает примерно четверть потребления электроэнергии в ОАЭ. Атомная энергетика важна для дата-центров, поскольку они нуждаются в круглосуточном электроснабжении. Солнечные электростанции обеспечивают энергию днем, однако для непрерывной работы серверов необходимы дополнительные источники генерации или накопители.

Еще одним фактором является климат. Высокие температуры в странах Персидского залива затрудняют охлаждение оборудования, что увеличивает расходы на инженерные системы. Поэтому наличие дешевых энергоносителей само по себе не гарантирует низкой себестоимости вычислений. Важными остаются эффективность охлаждения и надёжность электросетей.

Почему США заинтересованы в арабских инвестициях в искусственный интеллект

Сотрудничество американских технологических корпораций со странами Персидского залива имеет не только экономическое, но и политическое значение. Разработка передовых моделей требует всё больших капиталовложений. Компании тратят десятки миллиардов долларов на процессоры, серверные комплексы, энергетическое оборудование и подготовку специалистов.

Расходы крупнейших технологических корпораций на развитие ИИ уже исчисляются сотнями миллиардов долларов. Для американских компаний суверенные фонды ОАЭ и Саудовской Аравии являются источником крупного долгосрочного капитала. Арабские инвесторы, в свою очередь, получают доступ к перспективной технологической индустрии.

Показательным примером стал американский проект Stargate, о котором OpenAI, SoftBank, Oracle и MGX объявили в январе 2025 года. Первоначальный план предусматривал инвестиции в размере до $500 млрд в течение четырёх лет в развитие ИИ-инфраструктуры в США.

Эту сумму важно рассматривать как объявленное инвестиционное намерение, а не как уже потраченные средства. Реальное освоение капитала зависит от строительства объектов и заключения контрактов. В то же время Вашингтон заинтересован в том, чтобы американские технологические компании оставались главными партнерами стран Персидского залива.

Особое значение имеют современные процессоры NVIDIA, которые могут использоваться не только для гражданских, но и для оборонных технологий. Из-за этого поставки самых мощных компонентов часто требуют американских экспортных разрешений.

Фактически ИИ-инфраструктура становится частью конкуренции между технологическими центрами мира. Странам Персидского залива приходится балансировать между международными партнерствами и требованиями безопасности государств, контролирующих доступ к передовым технологиям.

Как война на Ближнем Востоке заставила пересмотреть планы строительства дата-центров

Несмотря на крупные инвестиции, страны Персидского залива сталкиваются с проблемой, которую невозможно решить лишь закупкой современных процессоров. Речь идет о физической безопасности критически важной инфраструктуры.

После иранских ракетных и дронных атак в 2026 году вопрос защиты дата-центров приобрел особую важность. Крупные серверные комплексы зависят от бесперебойного электроснабжения, охлаждения и связи, а повреждение даже одного важного элемента может остановить значительную часть мощностей.

11 сентября агентство Reuters сообщило со ссылкой на шесть осведомленных источников, что власти ОАЭ пересматривают планы строительства крупного ИИ-кампуса мощностью до 5 гигаватт. Первоначальная концепция предусматривала концентрацию инфраструктуры на одной площадке вблизи Абу-Даби. Однако теперь рассматривается возможность размещения дата-центров в разных частях страны.

Среди вариантов защиты называли строительство отдельных объектов под землей, использование более устойчивых конструкций, установку дополнительных систем противовоздушной обороны и создание резервных систем электропитания и охлаждения.

Первая очередь Stargate UAE должна была продолжить строительство, хотя часть её характеристик могла быть изменена. G42 заявляла, что реализация проекта идёт по графику, но детали инфраструктуры постоянно пересматриваются в соответствии с требованиями безопасности.

Эта ситуация демонстрирует новую особенность ИИ-индустрии: крупные дата-центры становятся стратегическими объектами, защита которых требует подходов, характерных для электростанций и военной инфраструктуры.

В то же время крупные инвестиции ещё не гарантируют появления самостоятельного технологического центра. Для этого необходимо создать среду, в которой будут работать разработчики, исследователи, производители оборудования, облачные операторы и компании-клиенты.

Отдельный вопрос — экономическая отдача. Серверное оборудование постепенно устаревает, процессоры стоят дорого, а электроэнергию и обслуживание нужно оплачивать независимо от загруженности мощностей.

Именно поэтому ОАЭ стараются не ограничиваться ролью инвестора. Страна стремится одновременно стать крупным заказчиком решений в области искусственного интеллекта, поставщиком инфраструктуры и партнером ведущих технологических корпораций.

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