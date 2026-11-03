从石油到人工智能：阿联酋如何向OpenAI投资数十亿，并蜕变为全球人工智能中心

长期以来依靠石油开采和出口获利的阿拉伯联合酋长国，正日益积极地投资于人工智能领域。 该国正投入资金建设数据中心，与美国科技公司开展合作，并致力于成为全球人工智能产业的关键中心之一。

2026年11月2日，国有石油天然气公司ADNOC、科技集团G42以及美国OpenAI宣布建立战略合作伙伴关系。 这些公司计划利用先进的人工智能模型来管理石油开采、分析油田、优化物流以及制定商业决策。 与此同时，阿布扎比的投资机构还与ChatGPT开发商就金融分析及人工智能在公共管理中的应用达成了新协议。

这些协议标志着波斯湾地区技术转型的又一新阶段。阿联酋和沙特阿拉伯此前已将OpenAI、微软、英伟达、谷歌等科技巨头引入各自的项目。 该地区的国家投资基金正在为美国的AI基础设施提供资金，而中东地区则计划建设装机容量达数千兆瓦的数据中心。

UA.News将为您解析：为何石油君主国押注人工智能？能源领域如何转化为竞争优势？谁在为这些大型项目提供资金？以及哪些风险可能阻碍波斯湾国家成为数字经济的新中心。

OpenAI与石油公司ADNOC达成的最新协议包含哪些内容

11月2日，ADIPEC 2026国际能源大会在阿布扎比开幕，期间ADNOC、OpenAI和G42宣布了长期合作计划。 签约仪式在阿布扎比王储谢赫·哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬的见证下举行，王储还与OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼进行了会晤。

据ADNOC公告称，该公司将成为能源行业首家利用OpenAI Frontier平台来协调复杂生产和商业流程的企业。

其核心理念在于整合此前相互独立的系统。 目前，石油开采规划、油田分析、成本核算、原材料运输及销售等工作往往由不同团队使用不同的软件分别完成。新系统将有助于同时综合考虑这些因素。

例如，在规划油田开发时，人工智能将分析地质数据、油井特性、基础设施、钻井成本以及预期产品价值。 该公司预计，此前可能需要数月才能完成的综合计划制定工作，将缩短至数小时。

另一个方向是评估石油在开采前的经济价值。人工智能代理将能够综合分析全球需求、价格、炼油厂产能利用率、运输成本以及运营的潜在盈利能力等信息。

与此同时，重大决策的控制权仍将掌握在专家手中。人工智能应成为更快评估各种情景的工具。

ADNOC 已推行此类技术数年。其中一项主要项目是与 AIQ 公司联合开发的 ENERGYai 系统。该系统基于一个拥有 700 亿个参数的语言模型，利用了该公司 50 多年来积累的数据。

据ADNOC称，该公司拥有200多个人工智能应用和70个机器人技术应用场景，这些应用或已投入使用，或正在开发中。 其实时运营控制中心整合了来自120多座钻井平台的信息。

人工智能还被用于故障预测。如果系统及时检测到设备异常振动、压力变化或其他偏差，工作人员便可在问题导致事故发生前进行排查。

波斯湾产油国为何投资人工智能

数十年来，石油为波斯湾国家带来了巨额收入。 得益于能源出口，阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔及该地区其他国家建立了庞大的投资基金，完善了基础设施，并开始向国际业务投入资本。

然而，对能源出口的依赖也存在风险。收入会随全球油价波动而变化，而电动汽车和可再生能源的发展则给未来的需求带来了不确定性。

正因如此，阿联酋长期以来一直在发展金融服务、航空、旅游、物流和数字经济。人工智能已成为该战略的新方向之一。

构建人工智能基础设施有助于同时推动多个行业的发展。数据中心的建设需要发电厂、制冷系统、电信设施，以及工程师和网络安全专家。投入运营后，这些设施可为国际企业和政府机构提供服务。 结果，以前主要以石油和天然气形式出口的能源，如今已成为生产数字服务的重要资源之一。

然而，仅靠资金和电力供应还远远不够。 要打造具有竞争力的AI产业，还需配备先进的处理器、软件、研究能力、高素质人才以及客户群体。因此，波斯湾国家正积极吸引已掌握必要技术的国际合作伙伴。

沙特阿拉伯正在实施类似的战略。2025年5月，其国家投资基金（Public Investment Fund）成立了HUMAIN公司，旨在发展人工智能基础设施和自主模型。 随后，HUMAIN与英伟达（NVIDIA）达成协议，计划在五年内建设总功率高达500兆瓦的计算中心。第一阶段计划使用1.8万颗英伟达GB300处理器。

由此，阿联酋与沙特阿拉伯之间正形成围绕投资、现代化设备、跨国公司及专业人才的竞争。两国均致力于将积累的石油收入转化为新的经济增长来源。

谁在为阿联酋的人工智能发展提供资金

阿布扎比技术战略的一大特点是，与政府相关的大型投资机构参与其中。

穆巴达拉投资公司（Mubadala Investment Company）是一家主权投资基金，其投资范围覆盖全球各行各业。 据2025年数据显示，其管理资产规模已达约3850亿美元。这是该基金整个投资组合的资产总额，而非专门用于人工智能领域的资金。

11月2日，穆巴达拉、OpenAI和Inception42达成协议，将在投资分析领域展开合作。各方计划利用先进模型来发掘有前景的投资机会、分析财务信息并评估风险。

在阿布扎比成立的MGX基金在人工智能及相关基础设施投资领域扮演着独特角色。该基金与OpenAI、软银和甲骨文一同，成为美国大型项目“Stargate”的早期投资者之一。

另一家关键参与者是G42科技集团。该集团专注于人工智能、云计算和数字基础设施领域，并参与大型数据中心的建设。

2024年4月，微软宣布向G42投资15亿美元。该协议涵盖了在Azure云平台应用及人工智能解决方案开发方面的合作。

由此，阿布扎比形成了一套各机构各司其职的体系：有的负责提供资金，有的负责建设基础设施，而国际合作伙伴则提供尖端技术。

阿联酋还致力于将人工智能应用于公共管理。11月2日，阿布扎比政府与OpenAI共同宣布启动“机器可读政府”（Machine-Readable Government）倡议。 该计划旨在将部分法规文件和行政程序转换为人工智能系统可处理的格式。

首个试点项目已在食品进口监管领域投入运行。长远来看，此类解决方案可用于文件核验、申请处理以及加速行政流程。

Stargate UAE：阿联酋如何建设全球最大数据中心之一

该国技术雄心的最显著例证当属2025年5月宣布的Stargate UAE项目。该项目由G42、OpenAI、Oracle、NVIDIA、Cisco和软银共同实施。

初步协议计划在阿布扎比建设一个大型人工智能基础设施综合体，潜在容量可达5吉瓦。计划在其内部部署一个容量为1吉瓦的Stargate UAE计算集群。

1吉瓦等于1000兆瓦。这些指标体现了服务器运行所需的能源和计算基础设施的规模。 根据OpenAI的初步计划，首批200兆瓦的装机容量原定于2026年投入运行。不过，所宣布的5吉瓦并不意味着整个综合体已经建成或并入电网。

合作伙伴计划采用NVIDIA的最新处理器以及用于高速数据交换的设备，这些设备对于大型语言模型的训练和应用至关重要。

若顺利投运，阿布扎比的计算能力将能够为其他国家的客户提供服务，包括政府机构、科研组织和跨国公司。

然而，基础设施业务并不能保证盈利。大型数据中心需要巨额的初期投资，其经济效益取决于服务器利用率、电价以及对人工智能服务的需求。

美国的经验颇具参考价值：当地部分数据中心项目已遭遇延误并面临社区反对。即使资金到位，建设也可能因基础设施问题及环境影响而停滞。

为何电力正成为人工智能发展的核心资源

就在几年前，人工智能竞赛的焦点还集中在算法、数据和开发人员身上。如今，物理基础设施正变得越来越重要，尤其是稳定的电力供应。

大型语言模型需要数千个专用处理器同时运行。此类系统的训练可能持续数周甚至数月，而训练完成后，还需要电力来处理数百万用户的请求。

据国际能源署估算，全球数据中心的电力消耗可能从2025年的约485太瓦时增至2030年的950太瓦时。 专门面向人工智能的数据中心的电力需求可能会增长得更快。

尽管数据中心在全球总能耗中的占比目前相对较小，但其在特定地区的集中分布给当地电网带来了负担。

在美国，电力行业已经遇到过因大型服务器群同时断电而危及电网稳定性的情况。问题不仅在于能否生产出足够的电力。 还必须建设输电线路、安装变压器、确保备用电源，并使电网做好应对负荷骤变的准备。

正是在这一点上，波斯湾国家看到了自己的竞争优势之一。它们拥有丰富的能源资源、资助新建发电设施的能力，以及协调大型基础设施项目的国家机制。 不过，不应将石油等同于数据中心的主要电力来源。在阿联酋，天然气、核能和太阳能发电在电力生产中发挥着重要作用。

该国拥有已投入运营的“巴拉卡”核电站，该电站配备四座反应堆。其装机容量超过5吉瓦，发电量约占阿联酋电力消耗总量的四分之一。 核能对数据中心至关重要，因为它们需要全天候供电。太阳能发电站可在白天提供能源，但要确保服务器不间断运行，仍需额外的发电来源或储能设备。

气候是另一个重要因素。波斯湾地区的高温给设备冷却带来困难，从而增加了工程系统的成本。因此，仅凭廉价能源本身并不能保证计算成本的低廉。 冷却效率和电网可靠性依然至关重要。

美国为何对阿拉伯国家在人工智能领域的投资感兴趣

美国科技企业与波斯湾国家的合作不仅具有经济意义，还具有政治意义。开发先进模型需要越来越多的资本投入。 企业们在处理器、服务器集群、能源设备以及人才培养方面投入了数百亿美元。

最大科技巨头在人工智能研发方面的支出已达数千亿美元。 对于美国企业而言，阿联酋和沙特阿拉伯的主权财富基金是巨额长期资本的来源。而阿拉伯投资者则借此获得了进入前景广阔的科技产业的渠道。

美国“Stargate”项目便是典型例证，OpenAI、软银、甲骨文和MGX于2025年1月共同宣布了该项目。最初的计划是在四年内投资高达5000亿美元，用于发展美国的AI基础设施。

需要明确的是，这一数额应被视为已宣布的投资意向，而非实际已支出的资金。 实际资金的投入取决于设施的建设及合同的签订。与此同时，华盛顿希望美国科技公司能继续成为波斯湾国家的主要合作伙伴。

NVIDIA的现代处理器具有特殊意义，它们不仅可用于民用技术，还可用于国防技术。因此，供应这些最强大的组件通常需要获得美国的出口许可。

事实上，人工智能基础设施正成为全球科技中心之间竞争的一部分。波斯湾国家不得不国际伙伴关系与控制先进技术准入的国家的安全要求之间寻求平衡。

中东战争如何迫使各国重新审视数据中心建设计划

尽管投入了巨额资金，波斯湾国家仍面临着仅靠采购现代处理器无法解决的问题。这就是关键基础设施的物理安全问题。

2026年伊朗发动的导弹和无人机袭击后，数据中心的防护问题变得尤为重要。 大型服务器群依赖于不间断的电力供应、制冷和通信，即使仅有一个关键组件受损，也可能导致大部分运力停摆。

9月11日，路透社援引六位知情人士的消息报道称，阿联酋当局正在重新审视建设一座装机容量高达5吉瓦的大型AI园区的计划。 最初的设想是将基础设施集中部署在阿布扎比附近的一个场地。但目前正在考虑将数据中心分布在该国不同地区。

提及的防护方案包括建造独立的地下设施、采用更坚固的结构、安装额外的防空系统，以及建立备用供电和冷却系统。

Stargate UAE项目的第一期计划将继续建设，尽管部分技术规格可能会有所调整。G42表示，该项目正按计划推进，但基础设施的细节将根据安全要求不断进行调整。

这一情况揭示了人工智能行业的一个新特征：大型数据中心正成为战略设施，其防护需要采用与发电站和军事基础设施类似的措施。

与此同时，巨额投资尚不能保证能形成独立的技术中心。为此，必须营造一个让开发人员、研究人员、设备制造商、云服务运营商及客户企业能够协同工作的环境。

经济回报则是另一个问题。服务器设备会逐渐老化，处理器价格昂贵，而且无论设备利用率如何，都必须支付电费和维护费用。

正因如此，阿联酋正努力不局限于投资者这一角色。该国致力于同时成为人工智能解决方案的大型采购方、基础设施供应商以及领先科技企业的合作伙伴。

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