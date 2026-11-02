Adnoc впровадить передовий ШІ OpenAI за угодою з G42 — The National

Енергетична компанія Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) в Абу-Дабі, ОАЕ, уклала угоду з OpenAI та G42 про впровадження передових технологій штучного інтелекту у свої операції. Як повідомляє The National, технологія має допомогти об’єднати операційні, інвестиційні та комерційні рішення компанії, підвищивши ефективність і продуктивність.

Підписання угоди відбулося після зустрічі кронпринца Абу-Дабі та голови Виконавчої ради емірату шейха Халеда бін Мохамеда бін Заєда з генеральним директором OpenAI Семом Альтманом. G42 бере участь у домовленості через свою дочірню компанію Inception42.

Моделі OpenAI в інфраструктурі ОАЕ

Технологія працюватиме на моделях GPT від OpenAI, а інфраструктура для інференсу буде розміщена в ОАЕ. За даними видання, Adnoc має стати першою енергетичною компанією, що застосує передові технології OpenAI.

Угода є черговим кроком у задекларованому прагненні Adnoc стати найбільш технологічно та ШІ-орієнтованою енергетичною компанією у світі.

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Ще три домовленості з OpenAI

Загалом структури Абу-Дабі та OpenAI підписали чотири угоди у сферах державного управління, енергетики й інвестицій. Уряд Абу-Дабі та OpenAI також запустили ініціативу Machine-Readable Government, яку назвали першою у світі ініціативою державного управління на основі ШІ.

Вона передбачає переведення урядових політик і регуляторних норм у формат, який можуть читати системи штучного інтелекту. Це має допомогти посадовцям проводити рутинні перевірки відповідності вимогам, зокрема під час видачі дозволів і сертифікатів. Остаточні рішення та відповідальність, за даними джерела, залишатимуться за посадовцями.

Перший пілотний проєкт уже працює в Управлінні сільського господарства та безпеки харчових продуктів Абу-Дабі й стосується імпорту харчових продуктів. Окремо Mubadala, Inception42 та OpenAI домовилися застосовувати ШІ для інвестиційного аналізу, пошуку можливостей і оцінювання ризиків. Inception42 та OpenAI також уклали п’ятирічну угоду для поширення передового ШІ в державному секторі, бізнесі та освіті ОАЕ.

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