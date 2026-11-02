Samsung SDS будує в Гумі дата-центр для ШІ потужністю до 120 МВт — Korea Herald

Samsung SDS повідомила про початок будівництва дата-центру для систем штучного інтелекту в місті Гумі, Південна Корея. Об’єкт матиме початкову потужність 60 МВт, яку компанія планує поетапно збільшити до 120 МВт. Завершення будівництва заплановане до кінця 2028 року, повідомляє Korea Herald.

Інвестиції та потужність

Дата-центр зведуть на ділянці площею 46 тисяч квадратних метрів у провінції Північна Кьонсан. У січні Samsung SDS схвалила інвестиції в проєкт на 427,3 млрд вон, або близько 319 млн доларів, а також уклала угоду з владою провінції та міста. Наприкінці серпня влада Гумі схвалила будівництво.

Проєкт входить до оголошеного в липні інвестиційного плану Samsung Group на 60 трлн вон для розвитку передових виробничих галузей у південно-східній частині країни. План охоплює, зокрема, робототехніку, акумулятори та інфраструктуру штучного інтелекту.

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Послуги та охолодження

Новий дата-центр має підтримувати впровадження роботів зі штучним інтелектом на виробництвах компаній групи Samsung, зокрема обчислення для навчання моделей, необхідні для точних завдань. Samsung SDS також планує надавати зовнішнім клієнтам послуги обчислень на графічних процесорах і колокації, за якої компанії зможуть встановлювати та експлуатувати власні GPU в дата-центрі.

Для серверів із високою щільністю графічних процесорів передбачене рідинне охолодження, а для менш вимогливих систем — традиційне повітряне. Енергетична інфраструктура включатиме резервне обладнання та системи аварійного живлення. У третьому кварталі хмарна виручка Samsung SDS зросла на 18% у річному вимірі — до 796,1 млрд вон, на тлі підвищеного попиту на послуги GPU-as-a-service.

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