У Китаї повідомили про тріщини лопаток GEnx для Boeing 787 — South China Morning Post

Китайське дослідження повідомило про передчасне пошкодження частини лопаток турбіни високого тиску в двигунах GE GEnx-1B, якими оснащують літаки Boeing 787. Тріщини в окремих деталях можуть з’являтися приблизно після 1000 циклів польоту — одного зльоту та посадки, пише South China Morning Post.

Пошкодження лопаток

Автор роботи Ся Сяофен із Xiamen Airlines проаналізував лопатки першого ступеня турбіни високого тиску у версіях Phase 2 та Phase 2+ двигунів GEnx-1B. Дослідження опублікували у вересневому випуску китайського галузевого журналу Aviation Maintenance & Engineering.

За даними роботи, в парку Boeing 787 неназваної китайської авіакомпанії через дефекти таких лопаток зняли з експлуатації п’ять двигунів. У кожному випадку фіксували втрату матеріалу між отворами охолодження на опуклій поверхні лопаток.

Ся зазначив, що радіальні тріщини зазвичай виникали між першим і другим або другим і третім рядами охолоджувальних отворів. Згодом вони можуть поширюватися та з’єднуватися, через що від лопатки здатні відокремлюватися фрагменти металу. Згідно з наведеним у дослідженні аналізом GE, причиною дефекту є термічна втома матеріалу.

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Інспекції та заміна двигунів

Раннє пошкодження не обов’язково означає, що двигун одразу стає небезпечним для експлуатації. Водночас авіакомпанії мають контролювати розвиток дефектів і замінювати двигуни до перевищення допустимих меж, що збільшує витрати на технічне обслуговування та ускладнює планування рейсів.

У роботі описано випадок, коли після бороскопічної перевірки двигуна з ресурсом 1818 циклів виявили втрату матеріалу між рядами отворів охолодження. За керівництвом із технічного обслуговування двигун належало зняти для ремонту впродовж наступних 10 циклів. Після додаткової перевірки GE погодила ще 30 циклів експлуатації, однак авіакомпанія зняла двигун після чотирьох додаткових циклів, коли отримала запасний агрегат.

Станом на серпень 2025 року, за даними GE, наведеними у дослідженні, у світі експлуатували близько 417 двигунів GEnx із лопатками Phase 2 або Phase 2+ — це 15% глобального парку. Автор рекомендував частіші перевірки лопаток із напрацюванням понад 2000 циклів, а також ретельніший контроль вібрації двигуна, температури вихлопних газів та інших параметрів.

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