Китайское исследование сообщило о преждевременном повреждении части лопаток турбины высокого давления в двигателях GE GEnx-1B, которыми оснащаются самолеты Boeing 787. Трещины в отдельных деталях могут появляться примерно после 1000 циклов полета — одного взлета и посадки, пишет South China Morning Post.

Повреждения лопаток

Автор работы Ся Сяофэн из Xiamen Airlines проанализировал лопатки первой ступени турбины высокого давления в версиях Phase 2 и Phase 2+ двигателей GEnx-1B. Исследование опубликовали в сентябрьском выпуске китайского отраслевого журнала Aviation Maintenance & Engineering.

По данным работы, из эксплуатации вывели пять двигателей в парке Boeing 787 неназванной китайской авиакомпании из-за дефектов таких лопаток. В каждом случае фиксировалась потеря материала между отверстиями охлаждения на выпуклой поверхности лопаток.

Ся отметил, что радиальные трещины обычно возникали между первым и вторым либо вторым и третьим рядами охлаждающих отверстий. Впоследствии они могут распространяться и соединяться, из-за чего от лопатки способны отделяться фрагменты металла. Согласно приведенному в исследовании анализу GE, причиной дефекта является термическая усталость материала.

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Инспекции и замена двигателей

Раннее повреждение не обязательно означает, что двигатель сразу становится небезопасным для эксплуатации. В то же время авиакомпании должны контролировать развитие дефектов и заменять двигатели до превышения допустимых пределов, что увеличивает расходы на техническое обслуживание и усложняет планирование рейсов.

В работе описан случай, когда после бороскопической проверки двигателя с ресурсом 1818 циклов обнаружили потерю материала между рядами отверстий охлаждения. Согласно руководству по техническому обслуживанию, двигатель следовало снять для ремонта в течение следующих 10 циклов. После дополнительной проверки GE согласовала еще 30 циклов эксплуатации, однако авиакомпания сняла двигатель после четырех дополнительных циклов, когда получила запасной агрегат.

По состоянию на август 2025 года, согласно данным GE, приведенным в исследовании, в мире эксплуатировалось около 417 двигателей GEnx с лопатками Phase 2 или Phase 2+ — 15% мирового парка. Автор рекомендовал более частые проверки лопаток с наработкой свыше 2000 циклов, а также более тщательный контроль вибрации двигателя, температуры выхлопных газов и других параметров.

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