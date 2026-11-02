Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил в Сеуле, что власти планируют вложить 21,3 трлн вон, или около 15,97 млрд долларов, в искусственный интеллект и три мегапроекта — полупроводники, физический ИИ и дата-центры. Об этом он сказал 2 ноября во время обращения к парламенту, где просил одобрить бюджет на 2027 год, сообщает Channel NewsAsia.

Рекордное увеличение расходов

По словам президента, запланированный объём инвестиций почти вдвое превышает финансирование этого года. В сентябре его администрация предложила увеличить государственные расходы в следующем году на рекордные 12,8% — до 820,9 трлн вон. Цель этого плана — укрепить технологические позиции страны на фоне усиления мировой конкуренции в сфере ИИ.

Экономика Южной Кореи получила значительный импульс благодаря спросу на передовые чипы для систем искусственного интеллекта. Это способствовало росту экспорта и прибыли производителей чипов памяти Samsung Electronics и SK Hynix. В третьем квартале экономика страны выросла быстрее, чем ожидалось, благодаря экспорту полупроводников и инвестициям.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Фонд для будущего развития

С января по октябрь экспорт Южной Кореи достиг 930 млрд долларов. Страна может превысить отметку в 1 трлн долларов по итогам года и стать четвёртой в мире после США, Китая и Германии, достигших такого показателя.

Ли Чжэ Мён одновременно заявил, что выгоды от экономического роста распределяются неравномерно. Бюджет предусматривает Фонд реагирования на будущее объёмом 162,3 трлн вон, который будет финансироваться преимущественно за счёт дополнительных налоговых поступлений от бума в полупроводниковой отрасли. Его средства должны поддержать отрасли роста, молодёжь, региональное развитие и образование, а также стать резервом на случай будущего сокращения бюджетных поступлений.

Параллельно администрация продвигает общенациональные мегапроекты в сферах чипов, физического ИИ и дата-центров. Среди них — частная программа развития производства полупроводников на 800 трлн вон на юго-западе страны, которую возглавляют Samsung и SK Hynix.

Читай нас в