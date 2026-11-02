Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung oświadczył w Seulu, że władze planują zainwestować 21,3 bln wonów, czyli około 15,97 mld dolarów, w sztuczną inteligencję oraz trzy megaprojekty — półprzewodniki, fizyczną AI i centra danych. Powiedział to 2 listopada podczas wystąpienia w parlamencie, gdzie zwrócił się o zatwierdzenie budżetu na 2027 rok, informuje Channel NewsAsia.

Rekordowy wzrost wydatków

Według prezydenta planowana skala inwestycji jest niemal dwukrotnie wyższa niż tegoroczne finansowanie. We wrześniu jego administracja zaproponowała zwiększenie wydatków rządowych w przyszłym roku o rekordowe 12,8%, do 820,9 bln wonów. Celem tego planu jest wzmocnienie technologicznej pozycji kraju w obliczu nasilającej się globalnej konkurencji w dziedzinie AI.

Gospodarka Korei Południowej otrzymała znaczący impuls dzięki popytowi na zaawansowane chipy dla systemów sztucznej inteligencji. Przyczyniło się to do wzrostu eksportu i zysków producentów chipów pamięci Samsung Electronics oraz SK Hynix. W trzecim kwartale gospodarka kraju rosła szybciej, niż oczekiwano, dzięki eksportowi półprzewodników i inwestycjom.

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Fundusz na przyszły rozwój

Od stycznia do października eksport Korei Południowej osiągnął 930 mld dolarów. Kraj może przekroczyć poziom 1 bln dolarów do końca roku i stać się czwartym na świecie po Stanach Zjednoczonych, Chinach i Niemczech, który osiągnął taki wynik.

Lee Jae-myung oświadczył jednocześnie, że korzyści ze wzrostu gospodarczego są rozłożone nierównomiernie. Budżet przewiduje Fundusz Reagowania na Przyszłość o wartości 162,3 bln wonów, który będzie finansowany głównie z dodatkowych wpływów podatkowych wynikających z boomu w branży półprzewodników. Jego środki mają wesprzeć branże wzrostowe, młodzież, rozwój regionalny i edukację, a także stanowić rezerwę na wypadek przyszłego spadku dochodów budżetowych.

Równolegle administracja promuje ogólnokrajowe megaprojekty w dziedzinie chipów, fizycznej AI i centrów danych. Wśród nich jest prywatny program rozwoju produkcji półprzewodników o wartości 800 bln wonów na południowym zachodzie kraju, na którego czele stoją Samsung i SK Hynix.

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