韩国总统李在明在首尔表示，当局计划向人工智能以及半导体、物理人工智能和数据中心三项超级项目投入21.3万亿韩元，约合159.7亿美元。据Channel NewsAsia报道，他于11月2日在向国会发表讲话时作出上述表示，并请求批准2027年预算。

创纪录的支出增长

总统表示，计划投资规模几乎是今年资金规模的两倍。9月，他的政府提议将明年的政府支出创纪录地增加12.8%，至820.9万亿韩元。该计划的目标是在全球人工智能领域竞争加剧的背景下，加强韩国的技术地位。

由于对人工智能系统先进芯片的需求，韩国经济获得了显著推动。这促进了出口增长，并提高了存储芯片制造商三星电子和SK海力士的利润。第三季度，受半导体出口和投资推动，该国经济增长快于预期。

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面向未来发展的基金

1月至10月，韩国出口额达到9300亿美元。该国全年可能超过1万亿美元大关，并成为继美国、中国和德国之后第四个达到这一水平的国家。

李在明同时表示，经济增长的收益分配并不均衡。预算中设立了规模为162.3万亿韩元的未来应对基金，该基金将主要由半导体行业繁荣带来的额外税收收入提供资金。其资金将用于支持成长产业、青年、区域发展和教育，并作为未来预算收入减少时的储备。

与此同时，政府正在推进芯片、物理人工智能和数据中心领域的全国性超级项目。其中包括由三星和SK海力士牵头、位于该国西南部的一项价值800万亿韩元的私营半导体制造发展计划。

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