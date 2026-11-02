Президент Лі Чже Мьон пообіцяв 21,3 трлн вон на ШІ — Channel NewsAsia

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив у Сеулі, що влада планує вкласти 21,3 трлн вон, або близько 15,97 млрд доларів, у штучний інтелект і три мегапроєкти — напівпровідники, фізичний ШІ та дата-центри. Про це він сказав 2 листопада під час звернення до парламенту, де просив схвалити бюджет на 2027 рік, повідомляє Channel NewsAsia.

Рекордне збільшення видатків

За словами президента, запланований обсяг інвестицій майже удвічі перевищує цьогорічне фінансування. У вересні його адміністрація запропонувала збільшити державні видатки наступного року на рекордні 12,8% — до 820,9 трлн вон. Мета цього плану — посилити технологічні позиції країни на тлі посилення світової конкуренції у сфері ШІ.

Південнокорейська економіка отримала значний імпульс завдяки попиту на передові чипи для систем штучного інтелекту. Це сприяло зростанню експорту та прибутків виробників чипів пам’яті Samsung Electronics і SK Hynix. У третьому кварталі економіка країни зросла швидше, ніж очікували, завдяки експорту напівпровідників та інвестиціям.

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Фонд для майбутнього розвитку

Із січня до жовтня експорт Південної Кореї сягнув 930 млрд доларів. Країна може перевищити позначку в 1 трлн доларів за підсумками року та стати четвертою у світі після США, Китаю і Німеччини, які досягли такого показника.

Лі Чже Мьон водночас заявив, що вигоди від економічного зростання розподіляються нерівномірно. Бюджет передбачає Фонд реагування на майбутнє обсягом 162,3 трлн вон, який переважно фінансуватиметься додатковими податковими надходженнями від буму напівпровідникової галузі. Його кошти мають підтримати галузі зростання, молодь, регіональний розвиток і освіту, а також стати резервом на випадок майбутнього скорочення бюджетних надходжень.

Паралельно адміністрація просуває загальнонаціональні мегапроєкти у сферах чипів, фізичного ШІ та дата-центрів. Серед них — приватна програма розвитку виробництва напівпровідників на 800 трлн вон на південному заході країни, яку очолюють Samsung і SK Hynix.

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