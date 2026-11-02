Полиция Западной Австралии завершила пятимесячное испытание системы распознавания лиц в общественных местах. За это время камеры отсканировали 1 380 882 лица в ходе 100 развертываний в 43 локациях в региональных и городских районах штата. Как сообщает The Guardian, оповещения системы способствовали 122 арестам, а также контактам полиции со 146 зарегистрированными сексуальными преступниками.

Результаты испытания

По данным полиции, оповещения также помогли найти десять человек для проверки их благополучия. Камеры устанавливали на маркированных полицейских автомобилях или рядом с ними, а лица в определенных общественных зонах сверяли со списком лиц из полицейских баз данных.

Технологию трижды применяли во время Королевского шоу в Перте. Там отсканировали 223 749 лиц, система сформировала 15 оповещений, после чего произошли три ареста и семь контактов с зарегистрированными сексуальными преступниками.

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Ложные совпадения и предостережения

Представитель полиции подтвердил, что за весь период тестирования система девять раз ошибочно идентифицировала людей. Полиция оценила это как 0,00065% от общего числа сканирований. Комиссар полиции Западной Австралии Кол Бланш заявил, что никого из людей, в отношении которых поступили ложные оповещения, не арестовывали, однако с каждым из них общались сотрудники правоохранительных органов.

В то же время исполнительный директор Civil Liberties Australia Билл Роулингс раскритиковал способ расчета уровня ошибок. По его мнению, корректность работы системы следует оценивать также с учетом того, сколько из 122 арестов завершатся обвинительными приговорами.

Согласно правилам испытания, изображения людей, которых не было в списке для проверки, должны были пикселизироваться в реальном времени и немедленно удаляться без сохранения. Управление информационного комиссара Западной Австралии, независимый орган надзора за конфиденциальностью, ранее предупреждало о возможном коллективном вреде для конфиденциальности. Полицейские автомобили с камерами уже убрали из общественных мест, пока ведомство проводит внутреннюю оценку работы технологии, ее влияния на сообщества и соблюдения установленных мер предосторожности.

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