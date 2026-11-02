В Японии кибератаку на GMO Internet Group, вероятно, осуществила хакерская группировка, связанная с КНДР. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на Kyodo News и специалистов по кибербезопасности. По их данным, пять IP-адресов, использованных для доступа к сайту с заявлением об ответственности за атаку, ранее применяла группировка, связанная с Северной Кореей.

Взлом облачного сервиса

21 октября GMO сообщила о взломе облачного сервиса Onamae.com desktop cloud. Инцидент затронул более 26 тысяч серверов, в том числе учетные записи, использовавшиеся для торговли на валютном рынке.

После раскрытия информации о взломе исполнители атаки потребовали у компании выкуп в размере 1 млн долларов и пригрозили опубликовать похищенные данные. GMO заявила, что не уступит требованиям злоумышленников. 27 октября на сайте хакеров опубликовали персональные данные предполагаемой жертвы, а на следующий день сайт прекратил работу.

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Компания объявила вознаграждение в размере 1 млн долларов за сведения, которые помогут установить личности нападавших или будут способствовать их аресту. По состоянию на вечер субботы GMO получила 428 сообщений, большинство из них поступило в первый день работы горячей линии. Подразделение компании по кибербезопасности передало полиции важную информацию об исполнителях атаки.

Другая утечка данных

Отдельно GMO обнародовала результаты проверки сервиса GMO Trust Login, которую проводило ее подразделение GMO Cybersecurity by Ierae. Расследование показало, что с ноября 2017 года по сентябрь 2026 года данные почти 2,5 тысячи компаний и более 45 тысяч человек были доступны для несанкционированного доступа. В сентябре GMO обнаружила нарушение и ограничила доступ.

Генеральный директор GMO Масатоси Кумагаи должен был провести первый публичный брифинг компании после начала скандала. Ожидалось, что он подробнее объяснит обстоятельства атаки и реакцию GMO на сообщения об уязвимости системы, на которую дочерняя компания якобы обращала внимание еще два года назад.

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