据报道，在日本，对GMO Internet Group发起的网络攻击很可能由一个与朝鲜有关联的黑客组织实施。《日本时报》报道称，该报援引共同社和网络安全专家的消息称，曾用于访问一个发布攻击责任声明网站的5个IP地址，此前被一个与朝鲜有关联的组织使用过。

云服务遭入侵

10月21日，GMO报告称其Onamae.com desktop cloud云服务遭到入侵。该事件影响了超过2.6万台服务器，其中包括用于外汇市场交易的账户。

在入侵事件披露后，攻击实施者向该公司索要100万美元赎金，并威胁公开被盗数据。GMO表示，不会屈服于攻击者的要求。10月27日，黑客网站公布了一名疑似受害者的个人数据，次日该网站停止运行。

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该公司宣布，任何有助于确认攻击者身份或促成其被捕的信息均可获得100万美元奖励。截至周六晚间，GMO已收到428条线索，其中大多数是在热线开通的第一天收到的。该公司的网络安全部门已向警方提供了有关攻击实施者的重要信息。

另一宗数据泄露

此外，GMO公布了其GMO Cybersecurity by Ierae部门对GMO Trust Login服务进行检查的结果。调查显示，从2017年11月至2026年9月，近2500家公司和超过4.5万人的数据可被未经授权访问。GMO于9月发现该违规情况并限制了访问。

GMO首席执行官熊谷正寿原定举行该公司自丑闻开始以来的首次公开简报会。预计他将更详细地说明攻击事件的情况，以及GMO对有关系统漏洞报道的回应；据称其子公司两年前就曾指出这一漏洞。

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