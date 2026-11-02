Policja Australii Zachodniej zakończyła pięciomiesięczny test systemu rozpoznawania twarzy w miejscach publicznych. W tym czasie kamery zeskanowały 1 380 882 twarze podczas 100 wdrożeń w 43 lokalizacjach na regionalnych i miejskich obszarach stanu. Jak podaje The Guardian, alerty systemu przyczyniły się do 122 aresztowań, a także do kontaktów policji ze 146 zarejestrowanymi przestępcami seksualnymi.

Wyniki testu

Według policji alerty pomogły również odnaleźć dziesięć osób w celu sprawdzenia ich dobrostanu. Kamery instalowano na oznakowanych pojazdach policyjnych lub w ich pobliżu, a twarze w wyznaczonych strefach publicznych porównywano z listą osób z policyjnych baz danych.

Technologię zastosowano trzykrotnie podczas Królewskiego Show w Perth. Zeskanowano tam 223 749 twarzy, system wygenerował 15 alertów, po czym doszło do trzech aresztowań i siedmiu kontaktów z zarejestrowanymi przestępcami seksualnymi.

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Fałszywe dopasowania i zastrzeżenia

Przedstawiciel policji potwierdził, że przez cały okres testów system dziewięć razy błędnie zidentyfikował osoby. Policja oceniła to jako 0,00065% całkowitej liczby skanowań. Komisarz policji Australii Zachodniej Col Blanch oświadczył, że żadna z osób, wobec których pojawiły się fałszywe alerty, nie została aresztowana, jednak funkcjonariusze rozmawiali z każdą z nich.

Jednocześnie dyrektor wykonawczy Civil Liberties Australia Bill Rowlings skrytykował sposób obliczania wskaźnika błędów. Jego zdaniem poprawność działania systemu należy oceniać także pod kątem tego, ile ze 122 aresztowań zakończy się wyrokami skazującymi.

Zgodnie z zasadami testu wizerunki osób, które nie znajdowały się na liście do sprawdzenia, miały być pikselowane w czasie rzeczywistym i natychmiast usuwane bez zapisywania. Biuro Komisarza ds. Informacji Australii Zachodniej, niezależny organ nadzoru nad prywatnością, wcześniej ostrzegało przed możliwą zbiorową szkodą dla prywatności. Pojazdy policyjne z kamerami zostały już usunięte z miejsc publicznych, podczas gdy departament prowadzi wewnętrzną ocenę działania technologii, jej wpływu na społeczności oraz przestrzegania ustanowionych zabezpieczeń.

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