Поліція Західної Австралії відсканувала 1,38 млн облич у тесті — The Guardian

Поліція Західної Австралії завершила п’ятимісячне випробування системи розпізнавання облич у громадських місцях. За цей час камери відсканували 1 380 882 обличчя під час 100 розгортань у 43 локаціях у регіональних і міських районах штату. Як повідомляє The Guardian, сповіщення системи сприяли 122 арештам, а також контактам поліцейських зі 146 зареєстрованими сексуальними злочинцями.

Результати випробування

За даними поліції, сповіщення також допомогли знайти десятьох людей для перевірки їхнього добробуту. Камери встановлювали на позначених поліцейських автомобілях або поряд із ними, а обличчя в визначених громадських зонах звіряли з переліком осіб із поліцейських баз даних.

Технологію тричі застосовували під час Королівського шоу в Перті. Там відсканували 223 749 облич, система сформувала 15 сповіщень, після чого відбулися три арешти та сім контактів із зареєстрованими сексуальними злочинцями.

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Помилкові збіги та застереження

Представник поліції підтвердив, що за весь період тестування система дев’ять разів помилково ідентифікувала людей. Поліція оцінила це як 0,00065% від загальної кількості сканувань. Комісар поліції Західної Австралії Кол Бланш заявив, що нікого з людей, щодо яких надійшли хибні сповіщення, не заарештовували, однак із кожним із них спілкувалися правоохоронці.

Водночас виконавчий директор Civil Liberties Australia Білл Роулінгс розкритикував спосіб обчислення рівня помилок. На його думку, оцінювати коректність роботи системи слід також з огляду на те, скільки зі 122 арештів завершаться обвинувальними вироками.

За правилами випробування, зображення людей, яких не було у списку для перевірки, мали пікселізуватися в реальному часі та одразу видалятися без збереження. Управління інформаційного комісара Західної Австралії, незалежний орган із нагляду за приватністю, раніше застерігало про можливу колективну шкоду для приватності. Поліцейські автомобілі з камерами вже прибрали з публічних місць, поки відомство проводить внутрішню оцінку роботи технології, її впливу на громади та дотримання встановлених запобіжників.

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