Прокурорка CPS навела неіснуючий прецедент у Високому суді — The Guardian

У Великій Британії старша прокурорка Служби королівських прокурорів (CPS) Равіндер Дхіллон під час розгляду справи у Високому суді послалася на неіснуючий судовий прецедент. Як повідомляє The Guardian, помилкове посилання, ймовірно, потрапило до матеріалів із ШІ-підсумку, сформованого під час інтернет-пошуку.

Неіснуюче судове рішення

Дхіллон представляла CPS у спорі щодо рішення притягнути до відповідальності хлопця, якому на час імовірного зґвалтування молодшої сестри було 11 років. Захисники дитини оскаржували рішення прокуратури, заявляючи, що вона не врахувала позиції соціальних працівників, фахівців із роботи з молоддю та судового психолога.

Прокурорка наводила детальне посилання на справу CPS – R v J [2024] EWCA Crim 3529, однак такого рішення не існує. У жовтні вона визнала помилку та пояснила, що мала на увазі інше, реальне рішення, ухвалене 15 років тому. Двоє старших суддів Високого суду назвали це пояснення незадовільним.

Високий суд зазначив, що посилання на вигадану справу не вплинуло на результат оскарження рішення про продовження кримінального переслідування. Розгляд справи хлопця у суді у справах молоді був призначений на цей тиждень.

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Реакція CPS

У CPS повідомили, що відомство має сувору політику щодо використання штучного інтелекту: ШІ не має застосовуватися для ухвалення юридичних рішень, а результати повинні проходити перевірку людиною. Представник служби сказав, що помилку виявили під час юридичного дослідження в інтернеті, після чого її виправили та провели внутрішню перевірку.

За результатами перевірки CPS нагадала працівникам, що судову практику слід цитувати лише з надійних юридичних джерел. Це вже другий відомий випадок, коли CPS визнала посилання свого юриста на неіснуючі правові джерела, імовірно пов'язані з ШІ.

Адвокат Метью Лі, який веде британський реєстр помилок, пов'язаних із ШІ, повідомив, що після цього випадку в ньому налічується 101 запис про підтверджені, ймовірні та спірні ШІ-помилки, а також пов'язані з ними неправдиві посилання на судову практику. Він застеріг, що реальна кількість таких епізодів може бути більшою, оскільки рішення багатьох нижчих судів не публікуються.

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