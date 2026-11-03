CPS检察官在高等法院援引不存在的判例——《卫报》

在英国，皇家检察署（CPS）高级检察官拉温德·迪隆在高等法院审理案件期间援引了一项不存在的司法判例。据《卫报》报道，这条错误引文可能来自互联网搜索时生成的人工智能摘要，并被纳入了材料。

不存在的法院裁决

迪隆在一宗有关决定起诉一名男孩的争议中代表CPS。该男孩在涉嫌强奸其妹妹时年仅11岁。该儿童的律师对检方决定提出质疑，称检方没有考虑社会工作者、青少年工作专家和法庭心理学家的意见。

该检察官详细援引了CPS – R v J [2024] EWCA Crim 3529一案，但该裁决并不存在。10月，她承认了错误，并解释称自己本意是指另一项在15年前作出的真实裁决。两名高等法院资深法官认为这一解释不令人满意。

高等法院表示，援引这起虚构案件并未影响对继续刑事追诉决定提出质疑的结果。这名男孩在少年法院的审理定于本周进行。

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CPS的回应

CPS表示，该机构对使用人工智能有严格政策：不得使用人工智能作出法律决定，其结果必须经过人工核查。该机构的一名代表称，这一错误是在网上进行法律研究时发现的，随后得到纠正，并进行了内部审查。

审查结束后，CPS提醒工作人员，判例只能引用可靠的法律来源。这是已知的第二起CPS承认其律师援引不存在的法律来源的事件，这些来源可能与人工智能有关。

维护英国人工智能相关错误登记册的律师马修·李表示，此案发生后，该登记册已有101条关于已证实、可能和有争议的人工智能错误，以及相关虚假判例引文的记录。他警告说，实际此类事件的数量可能更多，因为许多下级法院的裁决并未公开。

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