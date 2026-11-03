W Wielkiej Brytanii Ravinder Dhillon, starsza prokuratorka Crown Prosecution Service (CPS), powołała się na nieistniejący precedens sądowy podczas rozpoznawania sprawy w Wysokim Trybunale. Jak informuje The Guardian, błędne odwołanie prawdopodobnie trafiło do materiałów z podsumowania wygenerowanego przez AI podczas wyszukiwania w internecie.

Nieistniejące orzeczenie sądowe

Dhillon reprezentowała CPS w sporze dotyczącym decyzji o pociągnięciu do odpowiedzialności chłopca, który w chwili domniemanego zgwałcenia młodszej siostry miał 11 lat. Prawnicy dziecka zaskarżyli decyzję prokuratury, twierdząc, że nie uwzględniła ona stanowisk pracowników socjalnych, specjalistów pracujących z młodzieżą oraz psychologa sądowego.

Prokuratorka szczegółowo powoływała się na sprawę CPS – R v J [2024] EWCA Crim 3529, jednak takie orzeczenie nie istnieje. W październiku przyznała się do błędu i wyjaśniła, że miała na myśli inne, rzeczywiste orzeczenie wydane 15 lat wcześniej. Dwóch starszych sędziów Wysokiego Trybunału uznało to wyjaśnienie za niezadowalające.

Wysoki Trybunał zaznaczył, że powołanie się na fikcyjną sprawę nie wpłynęło na wynik zaskarżenia decyzji o kontynuowaniu postępowania karnego. Rozprawa chłopca w sądzie dla nieletnich została wyznaczona na ten tydzień.

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Reakcja CPS

CPS poinformowała, że urząd ma surową politykę dotyczącą wykorzystywania sztucznej inteligencji: AI nie może być stosowana do podejmowania decyzji prawnych, a jej wyniki muszą przejść weryfikację przez człowieka. Przedstawiciel służby powiedział, że błąd wykryto podczas internetowego badania prawnego, po czym go poprawiono i przeprowadzono wewnętrzną kontrolę.

Po przeprowadzeniu kontroli CPS przypomniała pracownikom, że orzecznictwo należy cytować wyłącznie z wiarygodnych źródeł prawnych. To drugi znany przypadek, w którym CPS przyznała, że jej prawnik powołał się na nieistniejące źródła prawne, prawdopodobnie związane z AI.

Prawnik Matthew Lee, który prowadzi brytyjski rejestr błędów związanych z AI, poinformował, że po tym przypadku zawiera on 101 wpisów dotyczących potwierdzonych, prawdopodobnych i spornych błędów AI, a także związanych z nimi fałszywych odwołań do orzecznictwa. Ostrzegł, że rzeczywista liczba takich przypadków może być wyższa, ponieważ orzeczenia wielu sądów niższej instancji nie są publikowane.

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