В Великобритании старший прокурор Королевской прокурорской службы (CPS) Равиндер Дхиллон во время рассмотрения дела в Высоком суде сослалась на несуществующий судебный прецедент. Как сообщает The Guardian, ошибочная ссылка, вероятно, попала в материалы из ИИ-сводки, сформированной во время поиска в интернете.

Несуществующее судебное решение

Дхиллон представляла CPS в споре по поводу решения привлечь к ответственности мальчика, которому на момент предполагаемого изнасилования младшей сестры было 11 лет. Адвокаты ребенка обжаловали решение прокуратуры, заявляя, что она не учла позиции социальных работников, специалистов по работе с молодежью и судебного психолога.

Прокурор подробно ссылалась на дело CPS – R v J [2024] EWCA Crim 3529, однако такого решения не существует. В октябре она признала ошибку и объяснила, что имела в виду другое, реальное решение, вынесенное 15 лет назад. Двое старших судей Высокого суда назвали это объяснение неудовлетворительным.

Высокий суд отметил, что ссылка на вымышленное дело не повлияла на исход обжалования решения о продолжении уголовного преследования. Рассмотрение дела мальчика в суде по делам несовершеннолетних было назначено на эту неделю.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Реакция CPS

В CPS сообщили, что ведомство придерживается строгой политики в отношении использования искусственного интеллекта: ИИ не должен применяться для принятия юридических решений, а его результаты должны проходить проверку человеком. Представитель службы заявил, что ошибку обнаружили в ходе юридического исследования в интернете, после чего ее исправили и провели внутреннюю проверку.

По итогам проверки CPS напомнила сотрудникам, что судебную практику следует цитировать только из надежных юридических источников. Это уже второй известный случай, когда CPS признала, что ее юрист сослался на несуществующие правовые источники, вероятно связанные с ИИ.

Адвокат Мэттью Ли, который ведет британский реестр ошибок, связанных с ИИ, сообщил, что после этого случая в нем насчитывается 101 запись о подтвержденных, вероятных и спорных ошибках ИИ, а также связанных с ними ложных ссылках на судебную практику. Он предупредил, что реальное число таких эпизодов может быть больше, поскольку решения многих судов низшей инстанции не публикуются.

Читай нас в