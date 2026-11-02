西澳大利亚警方完成了一项在公共场所使用人脸识别系统的为期五个月的测试。在此期间，摄像头在该州区域和城市地区的43个地点进行了100次部署，共扫描了1,380,882张人脸。正如《卫报》报道，系统警报促成了122起逮捕，以及警方与146名已登记性犯罪者的接触。

测试结果

警方表示，这些警报还帮助找到10人，以核查其福祉状况。摄像头安装在有标识的警车上或其附近，指定公共区域内的人脸会与警方数据库中的人员名单进行比对。

该技术在珀斯皇家展览会期间使用了三次。当地共扫描了223,749张人脸，系统生成15次警报，随后发生3起逮捕，并与已登记性犯罪者进行了7次接触。

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误匹配与警示

一名警方代表确认，在整个测试期间，该系统曾9次错误识别人员。警方将此评估为扫描总数的0.00065%。西澳大利亚警察局长科尔·布兰奇表示，收到错误警报所涉及的人员均未被逮捕，但执法人员与每一人都进行了交谈。

与此同时，Civil Liberties Australia执行主任比尔·罗林斯批评了计算错误率的方法。他认为，评估系统运行的正确性还应考虑122起逮捕中有多少最终会以有罪判决告终。

根据测试规则，不在核查名单中的人员图像应实时像素化，并立即删除且不予保存。作为独立隐私监督机构的西澳大利亚信息专员办公室此前曾警告，可能对隐私造成集体性损害。在该部门对该技术的运行、其对社区的影响以及是否遵守既定保障措施进行内部评估期间，配备摄像头的警车已从公共场所撤走。

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