据《日本时报》报道，日本数字厅已开始测试一款基于生成式人工智能的应用程序，旨在帮助公务员准备对议员提问的答复。

该应用基于生成式AI平台Gennai运行，该平台面向约18万名日本政府机构员工开放。它还将帮助官员提前更好地理解立法者提问背后的意图。

问题分析与答复方案

输入议员的问题后，系统会提取并分析其中的关键要点，随后在几分钟内生成数个答复草案。为此，它会使用政府此前的答复和议会讨论记录。

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该应用设有根据目的调整文本风格的功能。具体而言，政策说明模式应更清晰地传达政策方向，而政治判断模式则应考虑政治因素。官员可以直接编辑生成的答复草案。

决定仍由官员作出

该系统还可以预测议员可能提出的后续问题。同时，数字厅强调，AI不会作出决定：政府官员仍将负责制定政策决定、协调政府立场以及最终批准答复。

该工具的有效性计划在日本议会，即国会的本届会议期间进行评估。该机构打算从下一次例行议会会议起全面推出这款应用。数字化转型大臣古川俊治表示，该工具可提高工作效率，并促进更深入的议会辩论。

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