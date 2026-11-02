Цифровое агентство Японии начало тестирование приложения на основе генеративного искусственного интеллекта, которое должно помогать государственным служащим готовить ответы на вопросы депутатов парламента. Об этом сообщает The Japan Times.

Приложение работает на платформе генеративного ИИ Gennai, доступной примерно 180 тысячам сотрудников японских государственных учреждений. Оно также должно помочь чиновникам заранее лучше понимать намерение, стоящее за вопросами законодателей.

Анализ вопросов и варианты ответов

После ввода вопроса депутата система выделяет и анализирует его ключевые пункты, а затем в течение нескольких минут формирует несколько проектов ответов. Для этого она использует предыдущие ответы правительства и стенограммы парламентских обсуждений.

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В приложении предусмотрена функция настройки стиля текста в зависимости от цели. В частности, режим объяснения политики должен более четко передавать ее направление, а режим политического суждения — учитывать политические соображения. Чиновники могут напрямую редактировать сгенерированные проекты ответов.

Решения остаются за чиновниками

Система также может прогнозировать последующие вопросы депутатов. В то же время в Цифровом агентстве подчеркнули, что ИИ не будет принимать решения: правительственные чиновники по-прежнему будут отвечать за формулирование политических решений, согласование позиции правительства и окончательное утверждение ответов.

Эффективность инструмента планируют оценить в ходе текущей сессии японского парламента — Коккая. Агентство намерено запустить приложение в полном масштабе со следующей очередной сессии парламента. Министр цифровой трансформации Тосихару Фурукава заявил, что инструмент может повысить эффективность работы и способствовать более глубоким парламентским дебатам.

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