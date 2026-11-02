Japońska Agencja Cyfrowa rozpoczęła testowanie aplikacji opartej na generatywnej sztucznej inteligencji, która ma pomagać urzędnikom państwowym przygotowywać odpowiedzi na pytania parlamentarzystów. Poinformował o tym The Japan Times.

Aplikacja działa na platformie generatywnej AI Gennai, dostępnej dla około 180 tys. pracowników japońskich instytucji państwowych. Ma ona również pomóc urzędnikom lepiej z wyprzedzeniem rozumieć intencje stojące za pytaniami ustawodawców.

Analiza pytań i warianty odpowiedzi

Po wprowadzeniu pytania parlamentarzysty system wyodrębnia i analizuje jego kluczowe punkty, a następnie w ciągu kilku minut tworzy kilka projektów odpowiedzi. W tym celu wykorzystuje wcześniejsze odpowiedzi rządu oraz stenogramy debat parlamentarnych.

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Aplikacja przewiduje funkcję dostosowania stylu tekstu zależnie od celu. W szczególności tryb wyjaśniania polityki ma wyraźniej przedstawiać jej kierunek, a tryb oceny politycznej — uwzględniać względy polityczne. Urzędnicy mogą bezpośrednio redagować wygenerowane projekty odpowiedzi.

Decyzje pozostają po stronie urzędników

System może również przewidywać kolejne pytania parlamentarzystów. Jednocześnie w Agencji Cyfrowej podkreślili, że AI nie będzie podejmować decyzji: urzędnicy rządowi nadal będą odpowiadać za formułowanie decyzji politycznych, uzgadnianie stanowiska rządu i ostateczne zatwierdzanie odpowiedzi.

Skuteczność narzędzia ma zostać oceniona podczas obecnej sesji japońskiego parlamentu — Kokkai. Agencja zamierza uruchomić aplikację na pełną skalę od następnej zwyczajnej sesji parlamentu. Minister transformacji cyfrowej Toshiharu Furukawa oświadczył, że narzędzie może zwiększyć efektywność pracy i sprzyjać pogłębionym debatom parlamentarnym.

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