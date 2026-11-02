Firma energetyczna Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) z Abu Zabi w ZEA zawarła umowę z OpenAI i G42 dotyczącą wdrożenia zaawansowanych technologii sztucznej inteligencji w swojej działalności. Jak podaje The National, technologia ma pomóc połączyć decyzje operacyjne, inwestycyjne i komercyjne firmy, zwiększając efektywność i produktywność.

Podpisanie umowy nastąpiło po spotkaniu następcy tronu Abu Zabi i przewodniczącego Rady Wykonawczej emiratu, szejka Khaleda bin Mohameda bin Zayeda, z dyrektorem generalnym OpenAI Samem Altmanem. G42 uczestniczy w porozumieniu za pośrednictwem swojej spółki zależnej Inception42.

Modele OpenAI w infrastrukturze ZEA

Technologia będzie działać na modelach GPT firmy OpenAI, a infrastruktura do inferencji będzie zlokalizowana w ZEA. Według publikacji Adnoc ma zostać pierwszą firmą energetyczną, która zastosuje zaawansowane technologie OpenAI.

Umowa jest kolejnym krokiem w deklarowanych dążeniach Adnoc do stania się najbardziej zorientowaną na technologie i AI firmą energetyczną na świecie.

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Jeszcze trzy porozumienia z OpenAI

Łącznie podmioty z Abu Zabi i OpenAI podpisały cztery umowy w dziedzinach administracji publicznej, energetyki i inwestycji. Rząd Abu Zabi i OpenAI uruchomiły także inicjatywę Machine-Readable Government, którą określiły jako pierwszą na świecie inicjatywę administracji publicznej opartą na AI.

Przewiduje ona przekształcenie polityk rządowych i przepisów regulacyjnych do formatu, który mogą odczytywać systemy sztucznej inteligencji. Ma to pomóc urzędnikom w przeprowadzaniu rutynowych kontroli zgodności z wymogami, w tym przy wydawaniu zezwoleń i certyfikatów. Ostateczne decyzje i odpowiedzialność, według źródła, pozostaną po stronie urzędników.

Pierwszy projekt pilotażowy działa już w Urzędzie ds. Rolnictwa i Bezpieczeństwa Żywności Abu Zabi i dotyczy importu żywności. Osobno Mubadala, Inception42 i OpenAI uzgodniły wykorzystanie AI do analizy inwestycyjnej, wyszukiwania możliwości i oceny ryzyka. Inception42 i OpenAI zawarły również pięcioletnią umowę na rzecz upowszechniania zaawansowanej AI w sektorze publicznym, biznesie i edukacji w ZEA.

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