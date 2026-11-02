位于阿联酋阿布扎比的能源公司阿布扎比国家石油公司（Adnoc）与OpenAI和G42达成协议，将在其运营中部署先进的人工智能技术。据《The National》报道，该技术旨在帮助整合公司的运营、投资和商业决策，提高效率和生产力。

该协议是在阿布扎比王储、该酋长国执行委员会主席谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德与OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼会面后签署的。G42通过其子公司Inception42参与该安排。

OpenAI模型部署于阿联酋基础设施

该技术将运行在OpenAI的GPT模型上，用于推理的基础设施将设在阿联酋。该媒体称，Adnoc将成为首家应用OpenAI先进技术的能源公司。

该协议是Adnoc朝着成为全球最以技术和人工智能为导向的能源公司的既定目标迈出的又一步。

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与OpenAI另外达成三项协议

阿布扎比相关机构与OpenAI共签署了四项协议，涉及公共管理、能源和投资领域。阿布扎比政府与OpenAI还启动了“机器可读政府”（Machine-Readable Government）倡议，并称其为全球首个基于人工智能的公共管理倡议。

该倡议 предусматривает将政府政策和监管规范转换为人工智能系统能够读取的格式。这应有助于官员进行例行合规检查，包括在签发许可和证书时。消息来源称，最终决定和责任仍将由官员承担。

首个试点项目已在阿布扎比农业与食品安全局运行，涉及食品进口。此外，Mubadala、Inception42和OpenAI同意将人工智能用于投资分析、机会识别和风险评估。Inception42和OpenAI还签署了一项为期五年的协议，以在阿联酋公共部门、企业和教育领域推广先进人工智能。

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