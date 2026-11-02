Энергетическая компания Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) в Абу-Даби, ОАЭ, заключила соглашение с OpenAI и G42 о внедрении передовых технологий искусственного интеллекта в свои операции. Как сообщает The National, технология должна помочь объединить операционные, инвестиционные и коммерческие решения компании, повысив эффективность и производительность.

Подписание соглашения состоялось после встречи наследного принца Абу-Даби и председателя Исполнительного совета эмирата шейха Халеда бин Мохамеда бин Заеда с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом. G42 участвует в договоренности через свою дочернюю компанию Inception42.

Модели OpenAI в инфраструктуре ОАЭ

Технология будет работать на моделях GPT от OpenAI, а инфраструктура для инференса будет размещена в ОАЭ. По данным издания, Adnoc должна стать первой энергетической компанией, которая применит передовые технологии OpenAI.

Соглашение является очередным шагом в заявленном стремлении Adnoc стать самой технологически и ИИ-ориентированной энергетической компанией в мире.

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Еще три договоренности с OpenAI

Всего структуры Абу-Даби и OpenAI подписали четыре соглашения в сферах государственного управления, энергетики и инвестиций. Правительство Абу-Даби и OpenAI также запустили инициативу Machine-Readable Government, которую назвали первой в мире инициативой государственного управления на основе ИИ.

Она предусматривает перевод государственных политик и регуляторных норм в формат, который могут читать системы искусственного интеллекта. Это должно помочь чиновникам проводить рутинные проверки соответствия требованиям, в частности при выдаче разрешений и сертификатов. Окончательные решения и ответственность, по данным источника, останутся за чиновниками.

Первый пилотный проект уже работает в Управлении сельского хозяйства и безопасности пищевых продуктов Абу-Даби и касается импорта продуктов питания. Отдельно Mubadala, Inception42 и OpenAI договорились применять ИИ для инвестиционного анализа, поиска возможностей и оценки рисков. Inception42 и OpenAI также заключили пятилетнее соглашение для распространения передового ИИ в государственном секторе, бизнесе и образовании ОАЭ.

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