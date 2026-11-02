Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zawarło z firmą OpenAI cztery strategiczne porozumienia dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w administracji publicznej, bezpieczeństwie żywnościowym i edukacji. Porozumienia osiągnięto po spotkaniu następcy tronu Abu Zabi, szejka Chalida ibn Muhammada, z dyrektorem generalnym OpenAI Samem Altmanem, informuje The National.

Zasady odczytywalne maszynowo

Rząd Abu Zabi i OpenAI planują uruchomić inicjatywę Machine-Readable Government — zarządzanie odczytywalne maszynowo oparte na wykorzystaniu AI. Jest ona określana jako pierwsza na świecie taka inicjatywa i krok w kierunku celu emiratu, jakim jest stanie się pierwszym na świecie rządem zorientowanym na AI.

Projekt zakłada przekształcenie określonego zestawu polityk rządowych i aktów regulacyjnych do formatu odczytywalnego maszynowo. Ma to pomóc systemom opartym na AI przeprowadzać rutynową ocenę zgodności z wymogami regulacyjnymi, w tym przy wydawaniu zezwoleń i certyfikatów.

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Każdą ocenę będzie można powiązać z odpowiednim przepisem, a urzędnicy zachowają kontrolę i odpowiedzialność za ostateczne decyzje.

Pilotaż dla importu żywności

Inicjatywą będzie kierował i będzie ją regulował Departament Wsparcia Rządowego Abu Zabi. Pierwszy projekt pilotażowy został już uruchomiony w Urzędzie ds. Rolnictwa i Bezpieczeństwa Żywności Abu Zabi; koncentruje się on na imporcie żywności.

Wnioskowanie AI zapewni infrastruktura OpenAI w ZEA, a obliczenia modeli w czasie rzeczywistym będą wykonywane na procesorach graficznych w centrach danych w kraju.

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