阿拉伯联合酋长国的阿布扎比与OpenAI公司达成四项战略协议，涉及在公共管理、粮食安全和教育领域应用人工智能。《The National》报道，这些协议是在阿布扎比王储谢赫哈立德·本·穆罕默德与OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼会晤后达成的。

机器可读规则

阿布扎比政府和OpenAI计划启动Machine-Readable Government倡议，即基于人工智能的机器可读政府治理。该倡议被称为全球首个此类倡议，也是朝着该酋长国成为全球首个以人工智能为导向的政府这一目标迈出的一步。

该项目 предусматривает将一套确定的政府政策和监管法规转换为机器可读格式。这将有助于基于人工智能的系统对遵守监管要求进行常规评估，包括在发放许可和证书时。

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每项评估都可以与相应的规定关联，同时官员将保留对最终决定的控制权和责任。

食品进口试点项目

该倡议将由阿布扎比政府赋能部门领导并监管。首个试点项目已在阿布扎比农业和食品安全局投入运行，重点关注食品进口。

人工智能推理将由OpenAI在阿联酋的基础设施提供，而实时模型计算将在该国数据中心的图形处理器上进行。

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