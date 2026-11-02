Абу-Дабі та OpenAI запустять машинозчитуване врядування — The National

Абу-Дабі в Об’єднаних Арабських Еміратах уклав із компанією OpenAI чотири стратегічні угоди щодо застосування штучного інтелекту в державному управлінні, продовольчій безпеці та освіті. Домовленостей досягли після зустрічі кронпринца Абу-Дабі шейха Халеда бін Мохамеда та генерального директора OpenAI Сема Альтмана, повідомляє The National.

Машинозчитувані правила

Уряд Абу-Дабі та OpenAI планують запустити ініціативу Machine-Readable Government — машинозчитуване врядування, засноване на використанні ШІ. Її називають першою у світі такою ініціативою та кроком до мети емірату стати першим у світі урядом, орієнтованим на ШІ.

Проєкт передбачає переведення визначеного набору урядових політик і нормативних актів у машинозчитуваний формат. Це має допомогти системам на основі ШІ проводити рутинну оцінку дотримання регуляторних вимог, зокрема під час видачі дозволів і сертифікатів.

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Кожну оцінку можна буде пов’язати з відповідною нормою, водночас посадовці зберігатимуть контроль і відповідальність за остаточні рішення.

Пілот для імпорту продовольства

Ініціативу очолюватиме та регулюватиме Департамент урядового забезпечення Абу-Дабі. Перший пілотний проєкт уже введено в експлуатацію в Управлінні сільського господарства та безпеки харчових продуктів Абу-Дабі; він зосереджений на імпорті продовольства.

Інференс ШІ забезпечуватиме інфраструктура OpenAI в ОАЕ, а обчислення моделей у реальному часі відбуватимуться на графічних процесорах у дата-центрах країни.

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