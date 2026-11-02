Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах заключил с компанией OpenAI четыре стратегических соглашения о применении искусственного интеллекта в государственном управлении, продовольственной безопасности и образовании. Договоренности были достигнуты после встречи наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бин Мохамеда и генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, сообщает The National.

Машиночитаемые правила

Правительство Абу-Даби и OpenAI планируют запустить инициативу Machine-Readable Government — машиночитаемое управление, основанное на использовании ИИ. Ее называют первой в мире такой инициативой и шагом к цели эмирата стать первым в мире правительством, ориентированным на ИИ.

Проект предусматривает перевод определенного набора государственных политик и нормативных актов в машиночитаемый формат. Это должно помочь системам на основе ИИ проводить рутинную оценку соблюдения регуляторных требований, в том числе при выдаче разрешений и сертификатов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Каждую оценку можно будет связать с соответствующей нормой, при этом чиновники сохранят контроль и ответственность за окончательные решения.

Пилотный проект для импорта продовольствия

Инициативу будет возглавлять и регулировать Департамент правительственного обеспечения Абу-Даби. Первый пилотный проект уже введен в эксплуатацию в Управлении сельского хозяйства и безопасности пищевых продуктов Абу-Даби; он сосредоточен на импорте продовольствия.

Инференс ИИ будет обеспечивать инфраструктура OpenAI в ОАЭ, а вычисления моделей в реальном времени будут выполняться на графических процессорах в дата-центрах страны.

Читай нас в