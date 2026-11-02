Японія тестує ШІ-додаток для відповідей урядовців у парламенті — The Japan Times

Цифрове агентство Японії розпочало тестування додатка на основі генеративного штучного інтелекту, який має допомагати державним службовцям готувати відповіді на запитання депутатів парламенту. Про це повідомляє The Japan Times.

Додаток працює на платформі генеративного ШІ Gennai, доступній приблизно 180 тисячам працівників японських державних установ. Він також має допомогти посадовцям заздалегідь краще розуміти намір, який стоїть за запитаннями законодавців.

Аналіз запитань і варіанти відповідей

Після введення запитання депутата система виокремлює та аналізує його ключові пункти, а потім упродовж кількох хвилин формує кілька проєктів відповіді. Для цього вона використовує попередні відповіді уряду та стенограми парламентських обговорень.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У додатку передбачено функцію налаштування стилю тексту залежно від мети. Зокрема, режим пояснення політики має чіткіше передавати її напрям, а режим політичного судження — враховувати політичні міркування. Посадовці можуть безпосередньо редагувати згенеровані проєкти відповідей.

Рішення залишаються за посадовцями

Система також може прогнозувати подальші запитання від депутатів. Водночас у Цифровому агентстві наголосили, що ШІ не ухвалюватиме рішення: урядовці й надалі відповідатимуть за формулювання політичних рішень, узгодження позиції уряду та остаточне затвердження відповідей.

Ефективність інструменту планують оцінити під час поточної сесії японського парламенту — Дієти. Агентство має намір запустити додаток у повному масштабі з наступної чергової сесії парламенту. Міністр цифрової трансформації Тосіхару Фурукава заявив, що інструмент може підвищити ефективність роботи та сприяти глибшим парламентським дебатам.

Читай нас у