Samsung SDS poinformował o rozpoczęciu budowy centrum danych dla systemów sztucznej inteligencji w mieście Gumi w Korei Południowej. Obiekt będzie miał początkową moc 60 MW, którą firma planuje stopniowo zwiększyć do 120 MW. Zakończenie budowy zaplanowano do końca 2028 roku, podaje Korea Herald.

Inwestycje i moc

Centrum danych powstanie na działce o powierzchni 46 tys. metrów kwadratowych w prowincji Gyeongsang Północny. W styczniu Samsung SDS zatwierdził inwestycje w projekt w wysokości 427,3 mld wonów, czyli około 319 mln dolarów, a także zawarł porozumienie z władzami prowincji i miasta. Pod koniec sierpnia władze Gumi zatwierdziły budowę.

Projekt jest częścią ogłoszonego w lipcu planu inwestycyjnego Samsung Group o wartości 60 bln wonów, mającego rozwijać zaawansowane branże produkcyjne w południowo-wschodniej części kraju. Plan obejmuje między innymi robotykę, akumulatory i infrastrukturę sztucznej inteligencji.

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Usługi i chłodzenie

Nowe centrum danych ma wspierać wdrażanie robotów ze sztuczną inteligencją w zakładach spółek grupy Samsung, w tym obliczenia do trenowania modeli wymaganych do precyzyjnych zadań. Samsung SDS planuje również świadczyć klientom zewnętrznym usługi obliczeń na procesorach graficznych oraz kolokacji, w ramach której firmy będą mogły instalować i obsługiwać własne GPU w centrum danych.

Dla serwerów o wysokiej gęstości GPU przewidziano chłodzenie cieczą, a dla mniej wymagających systemów — tradycyjne chłodzenie powietrzem. Infrastruktura energetyczna będzie obejmować sprzęt zapasowy i systemy zasilania awaryjnego. W trzecim kwartale przychody chmurowe Samsung SDS wzrosły o 18% rok do roku, do 796,1 mld wonów, na tle zwiększonego popytu na usługi GPU-as-a-service.

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