Analiza dawnego DNA z kości żurawi wykazała, że okazy wcześniej przypisywane rzekomo wymarłemu gigantycznemu gatunkowi Grus primigenia genetycznie należą do żurawia zwyczajnego, Grus grus. O wynikach badania opublikowanego w czasopiśmie Royal Society Open Science informuje ScienceAlert.

Gatunek opisano w XIX wieku

Francuski biolog Alphonse Milne-Edwards w 1870 roku zbadał dużą starożytną kość nogi żurawia, znalezioną w jaskini na południu Francji. Była ona znacznie szersza niż odpowiadające jej kości współczesnego żurawia indyjskiego i żurawia zwyczajnego. Na tej podstawie naukowiec uznał, że szczątki z późnego plejstocenu należały do wymarłego gigantycznego gatunku, który nazwał Grus primigenia.

Zespół paleoekologa Johna Stewarta z Bournemouth University przeanalizował 18 starożytnych kości żurawi znalezionych w Anglii, Walii, Francji, Niemczech i na Balearach. Próba obejmowała kości G. grus o różnych rozmiarach oraz kilka okazów wcześniej klasyfikowanych jako G. primigenia.

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Nie zbadano okazu typowego

Aby uzyskać dawne DNA, naukowcy pobrali niewielką ilość czystego proszku z wnętrza kości, a następnie wyizolowali i namnożyli materiał genetyczny. Nie mogli jednak zbadać okazu typowego Milne-Edwardsa, przechowywanego w Narodowym Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu, ponieważ jest on zbyt cenny, by go przewiercać.

W DNA wszystkich przeanalizowanych okazów nie wykryto wyraźnych różnic: mimo różnic w rozmiarach kości należały one do G. grus. Badacze przypuszczają, że wcześniejsze wyobrażenia o dwóch gatunkach mogły częściowo wynikać z dymorfizmu płciowego: samce żurawi są większe od samic.

Naukowcy zauważyli również, że po XI wieku n.e. żurawie zwyczajne stopniowo stawały się mniejsze. Autorzy określili możliwy związek tej zmiany z klimatem lub osuszaniem terenów podmokłych w wyniku działalności człowieka jako przypuszczenie wymagające dalszego potwierdzenia.

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