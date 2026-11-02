ДНК-аналіз пов’язав зразки Grus primigenia зі звичайним журавлем — ScienceAlert

Аналіз давньої ДНК кісток журавлів показав, що зразки, які раніше відносили до нібито вимерлого гігантського виду Grus primigenia, генетично належать до звичайного журавля Grus grus. Про результати дослідження, опублікованого в журналі Royal Society Open Science, повідомляє ScienceAlert.

Вид описали у XIX столітті

Французький біолог Альфонс Мільн-Едвардс у 1870 році дослідив велику давню кістку ноги журавля, знайдену в печері на півдні Франції. Вона була значно ширшою за відповідні кістки сучасних журавля-саруса та звичайного журавля. На цій підставі науковець вирішив, що рештки пізнього плейстоцену належали вимерлому гігантському виду, який назвав Grus primigenia.

Команда палеоеколога Джона Стюарта з Борнмутського університету проаналізувала 18 давніх кісток журавлів, знайдених в Англії, Уельсі, Франції, Німеччині та на Балеарських островах. До вибірки увійшли кістки G. grus різного розміру та кілька зразків, які раніше класифікували як G. primigenia.

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Типовий зразок не досліджували

Для отримання давньої ДНК науковці брали невелику кількість чистого порошку зсередини кістки, після чого виділяли та ампліфікували генетичний матеріал. Водночас вони не могли дослідити типовий зразок Мільна-Едвардса, який зберігається в Національному музеї природничої історії в Парижі, оскільки він надто цінний для свердління.

У ДНК усіх проаналізованих зразків чітких відмінностей не виявили: вони належали до G. grus, попри різницю в розмірах кісток. Дослідники припускають, що попередні уявлення про два види могли частково виникнути через статевий диморфізм: самці журавлів більші за самиць.

Науковці також зазначили, що після XI століття нашої ери звичайні журавлі поступово зменшувалися. Можливий зв’язок цієї зміни з кліматом або осушенням водно-болотних угідь через діяльність людини автори назвали припущенням, яке потребує подальшого підтвердження.

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