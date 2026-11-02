对鹤骨古DNA的分析显示，此前被归入所谓已灭绝巨型物种Grus primigenia的标本，在遗传上属于普通鹤Grus grus。ScienceAlert报道了这项发表于《Royal Society Open Science》期刊的研究结果。

该物种于19世纪被描述

1870年，法国生物学家阿尔方斯·米尔恩-爱德华兹研究了一块在法国南部洞穴中发现的大型古代鹤腿骨。它明显宽于现代赤颈鹤和普通鹤的对应骨骼。基于此，这位科学家认为，这些晚更新世遗骸属于一个已灭绝的巨型物种，并将其命名为Grus primigenia。

伯恩茅斯大学古生态学家约翰·斯图尔特的团队分析了在英格兰、威尔士、法国、德国和巴利阿里群岛发现的18块古代鹤骨。样本包括大小不一的G. grus骨骼，以及数个此前被分类为G. primigenia的标本。

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模式标本未被研究

为了获取古DNA，科学家从骨骼内部取少量纯净粉末，随后提取并扩增遗传物质。不过，他们无法研究保存在巴黎国家自然历史博物馆的米尔恩-爱德华兹模式标本，因为它过于珍贵，不能进行钻取。

在所有分析标本的DNA中均未发现明确差异：尽管骨骼大小不同，它们都属于G. grus。研究人员认为，先前关于两个物种的看法可能部分源于两性异形：雄性鹤比雌性更大。

科学家还指出，公元11世纪之后，普通鹤逐渐变小。作者称，这一变化可能与气候或人类活动导致的湿地排水有关，但这只是一个需要进一步证实的推测。

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