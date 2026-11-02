Anthropic在Claude Code的系统指令中加入了一项规则，禁止该模型复现特定的现有电子游戏，即使用户更改游戏名称或将结果称为原创也不例外。同时，Claude仍应协助创建原创游戏、特定类型的项目，以及基于用户自身设计和素材的游戏，Ars Technica报道。

Claude Code的新规则

使用化名chasm的反编译爱好者在10月底注意到了这一变化。据其称，该规则约于10月27日出现在Claude Code的JSON文件中。XDA独立确认，这一指令存在于10月30日发布的Claude Code 2.1.314版本的二进制文件中。

Anthropic工程师阿迪·奥斯马尼证实，该公司在面向Opus 5.5模型的Claude Code提示词中加入了两句话。据他称，此举旨在让模型避免复现他人的特定游戏，因为使用Claude侵犯知识产权违反了该服务的政策。奥斯马尼还表示，Anthropic将继续调整其方法，以保留创建原创游戏的能力。

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AI移植和反编译浪潮

新限制出台之际，借助人工智能编程工具创建的游戏项目正在扩散。其中包括游戏演示版的复制品，以及数千个反编译并将复古游戏移植到其他平台的项目。这类工具显著加快了此前需要程序员付出大量努力的工作。

致力于游戏反编译的decomp.dev社区上个月宣布关闭。其管理员卢克·斯特里特解释称，AI工具的发展改变了工作的社区性质：新参与者专注于快速移植游戏，其中包括使用他们自己未参与的反编译成果。

限制无法阻止所有复制品

Ars Technica指出，希望复现游戏的人可以转向没有此类限制的其他先进模型，或转向开放模型。与此同时，这项新指令可能有助于Anthropic降低在版权侵权案件中承担潜在责任的风险。该媒体还指出，即使在法庭上，直接复制品、特定类型的游戏与创造性改编之间的界限也可能难以确定。

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